Pisa SC, aggiornamento medico: Esteves e Aebischer iniziano il recupero

PISA- Lo staff medico del Pisa Sporting Club ha completato gli accertamenti diagnostici sugli infortuni riportati da Tomas Esteves e Michel Aebischer.
Per Esteves gli esami hanno evidenziato una lesione di alto grado all’adduttore sinistro, mentre per Aebischer si tratta di una lesione di grado moderato all’adduttore destro, subita nei primi minuti della ripresa della gara contro la Fiorentina.
Entrambi i giocatori hanno già iniziato i rispettivi programmi di recupero personalizzati.
FONTE UFFICIO STAMPA PISA SC.Last modified: Ottobre 1, 2025