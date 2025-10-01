Pisa, dal 4 ottobre la mostra “ECO” trasforma un ex capannone industriale in spazio d’arte contemporanea

Written by admin• 2:06 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Il 4 ottobre a Pisa inaugura “ECO”, una mostra d’arte contemporanea firmata da tre artisti toscani: Giampaolo Antoni, Renzo Lulli e Silvia Pallini. L’esposizione si terrà in un ex laboratorio in via Malasoma 26, a Ospedaletto, trasformato per l’occasione in luogo vitale e creativo.

La rassegna, curata da Julia Caracciolo con testi e presentazione di Sandro Bettin, è organizzata da Stefano Maestri Accesi e David Biancalani, con il sostegno di Generali Agenzia di Pisa, Confcommercio Provincia di Pisa e Hangar Srls.

ECO conduce il pubblico dentro il mondo della natura attraverso pittura, scultura e fotografia che dialogano tra loro come in un coro armonioso, affrontando il rapporto tra uomo e ambiente. Tutti e tre gli artisti espongono opere in bianco e nero, scelte che conferiscono drammaticità e intensità ai lavori.

Oltre all’inaugurazione del 4 ottobre (ore 17), il programma prevede altri tre appuntamenti:

11 ottobre : concerto jazz del maestro Dimitri Grechi Espinoza;

: concerto jazz del maestro Dimitri Grechi Espinoza; 18 ottobre : presentazione del libro Il calzolaio di Ulisse con l’autore Francesco Niccolini e Francesca Boschieri;

: presentazione del libro Il calzolaio di Ulisse con l’autore Francesco Niccolini e Francesca Boschieri; 25 ottobre: conferenza medica a cura di David Biancalani.

“ECO – spiegano gli organizzatori – è dialogo, risonanza, rimando: un invito a osservare con occhi nuovi la natura, lo spazio e l’altro da sé. L’arte contemporanea, inserita in un contesto industriale sospeso tra memoria e futuro, diventa così occasione di rigenerazione culturale”.

Last modified: Ottobre 1, 2025