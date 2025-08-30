Written by Agosto 30, 2025 10:11 am Pisa SC

Pisa – Roma in tv e alla radio: ecco dove seguirla

HomePisa SCPisa – Roma in tv e alla radio: ecco dove seguirla

PISAPisa – Roma sarà trasmessa in diretta (ore 20.45) da Dazn e Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Su DAZN la telecronaca sarà a cura di Riccardo Mancini e Fabio Bazzani mentre su Sky i telecronisti saranno Riccardo Gentile e Riccardo Montolivo.

Flash della gara su Punto Radio (91.1 e 91.6 Mhz) Radio Bruno (100.2 Mhz e App Casa Pisa).

A fine gara sul nostro portale, commento sul match, le foto esclusive dal terreno di gara di Roberto Cappello e le impressioni a caldo dei protagonisti del match.

Last modified: Agosto 30, 2025
Previous Story
Negli anticipi del venerdì vincono Cremonese e Milan
Next Story
Pisa – Roma, le probabili formazioni. Fischio d’inizio alle ore 20.45 alla Cetilar Arena

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti