Negli anticipi del venerdì vincono Cremonese e Milan

PISA – Negli anticipi disputati nella giornata di venerdì vittorie per la Cremonese che dopo l’exploit a San Siro batte per 3-2 anche il Sassuolo ed è a punteggio pieno in classifica. Grosso dopo due giornate e la splendida cavalcata della stagione scorsa si ritrova mestamente a zero punti.
Cremonese avanti di due gol con Terracciano e Vazquez, poi la rimonta neroverde con Pinamonti e Berardi su calcio di rigore non basta perchè De Luca, sempre dal dischetto da i tre punti alla formazione grigiorossa. Pronto riscatto invece del Milan di Massimiliano Allegri che batte al Via del Mare il Lecce (2-0) con le reti di Loftus-Cheek e Pulisic.
Il programma della seconda giornata Serie A 2025-’26
Venerdì 29 agosto 2025
Cremonese – Sassuolo 3-2
Lecce – Milan 0-2
Sabato 30 agosto 2025
Bologna – Como (ore 18:30)
Parma – Atalanta
Pisa – Roma (ore 20:45)
Napoli – Cagliari
Domenica 31 agosto 2025
Genoa – Juventus (ore 18:30)
Torino – Fiorentina
Inter – Udinese (20:45)
Lazio – Verona
LA CLASSIFICA. Cremonese 6; Inter, Napoli, Como, Juventus, Roma, Milan 3; Fiorentina, Verona, PISA, Atalanta, Cagliari, Udinese, Genoa, Lecce 1; Bologna, Lazio, Parma, Torino, Sassuolo 0.Last modified: Agosto 30, 2025