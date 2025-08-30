Negli anticipi del venerdì vincono Cremonese e Milan

Written by admin• 9:11 am• Pisa SC

PISA – Negli anticipi disputati nella giornata di venerdì vittorie per la Cremonese che dopo l’exploit a San Siro batte per 3-2 anche il Sassuolo ed è a punteggio pieno in classifica. Grosso dopo due giornate e la splendida cavalcata della stagione scorsa si ritrova mestamente a zero punti.

Cremonese avanti di due gol con Terracciano e Vazquez, poi la rimonta neroverde con Pinamonti e Berardi su calcio di rigore non basta perchè De Luca, sempre dal dischetto da i tre punti alla formazione grigiorossa. Pronto riscatto invece del Milan di Massimiliano Allegri che batte al Via del Mare il Lecce (2-0) con le reti di Loftus-Cheek e Pulisic.

Il programma della seconda giornata Serie A 2025-’26

Venerdì 29 agosto 2025

Cremonese – Sassuolo 3-2

Lecce – Milan 0-2

Sabato 30 agosto 2025

Bologna – Como (ore 18:30)

Parma – Atalanta

Pisa – Roma (ore 20:45)

Napoli – Cagliari

Domenica 31 agosto 2025

Genoa – Juventus (ore 18:30)

Torino – Fiorentina

Inter – Udinese (20:45)

Lazio – Verona

LA CLASSIFICA. Cremonese 6; Inter, Napoli, Como, Juventus, Roma, Milan 3; Fiorentina, Verona, PISA, Atalanta, Cagliari, Udinese, Genoa, Lecce 1; Bologna, Lazio, Parma, Torino, Sassuolo 0.

Last modified: Agosto 30, 2025