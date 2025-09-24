Pisa recupera il primo Galeone Rosso: in corso i lavori di restauro dell’imbarcazione storica

Written by admin• 4:10 pm• Pisa, Attualità

PISA- Sono in corso lavori di manutenzione straordinaria sul primo Galeone Rosso originale in legno di Pisa, costruito nel 1956 dai maestri d’ascia della Cooperativa Gondolieri di Venezia, insieme agli altri galeoni delle città di Amalfi, Genova e Venezia. L’intervento, del valore complessivo di 35.600 euro, è affidato a una ditta specializzata di Genova ed è attualmente in fase di realizzazione. Martedì 23 settembre, l’assessore alle Tradizioni, alla Storia e all’Identità di Pisa e i tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere, constatando l’andamento positivo dei lavori.

Il Galeone Rosso pisano fu utilizzato fino al 1984, quando venne sostituito da scafi in vetroresina. Negli anni successivi, l’imbarcazione cadde in grave abbandono sotto il ponte della FIPILI, lungo il Canale dei Navicelli, esposta alle intemperie e utilizzata come contenitore di rifiuti. Oggi, grazie a un accurato intervento di recupero, il galeone viene salvaguardato e preparato per il restauro, con l’obiettivo di una futura musealizzazione, per restituirlo alla città come testimonianza viva della storia e dell’identità marinara di Pisa.

