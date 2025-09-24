Pisa: in corso l’installazione di nuovi dissuasori elettronici contro i volatili nel centro storico

Written by admin• 4:36 pm• Pisa, Attualità

PISA- Il Comune di Pisa sta procedendo con l’installazione di moderni dissuasori elettronici nelle aree di Logge di Banchi, Borgo Stretto e Borgo Largo, in un intervento del valore complessivo di circa 120mila euro.

I lavori sono quasi conclusi a Logge di Banchi, dove è stata rimossa la vecchia rete metallica, ormai logorata e inefficace, sostituita da dissuasori elettronici quasi invisibili. Contestualmente, i cavi elettrici sono stati raggruppati per ridurre l’impatto visivo. Una volta completati i lavori, è prevista una pulizia straordinaria delle logge, portando a termine la riqualificazione dello storico edificio cittadino.

Nelle zone di Borgo Stretto e Borgo Largo, l’installazione dei dissuasori prosegue nelle ore serali e notturne, a partire dalle 20, per non interferire con le attività commerciali diurne.

Il progetto mira a migliorare il decoro urbano e a ridurre in maniera duratura i problemi legati alla presenza dei piccioni, in particolare lungo l’asse pedonale dei loggiati, ad alta vocazione turistica e commerciale. I nuovi dissuasori, a bassa tensione (12V), allontanano i volatili senza arrecare loro danno e sono stati scelti per la loro discrezione estetica, integrandosi armoniosamente con l’architettura storica. Le barre rigide trasmettono impulsi innocui ma fastidiosi per gli uccelli, mentre centraline compatte e fissaggi non invasivi garantiscono la minima visibilità e il massimo rispetto del decoro urbano.

