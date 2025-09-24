Mostra fotografica “Pisa e le sue acque. Secoli di convivenza” a Palazzo Gambacorti

Written by admin• 2:21 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- In occasione dei 550 anni dalla costituzione del Consorzio di Bonifica Basso Valdarno, già Ufficio Fiumi e Fossi, il Comune di Pisa presenta la mostra fotografica “Pisa e le sue acque. Secoli di convivenza”, a cura di Fabio Muzzi.

L’inaugurazione è in programma venerdì 26 settembre alle ore 9.00, nella saletta dell’atrio di Palazzo Gambacorti (Lungarno Gambacorti). L’esposizione resterà visitabile gratuitamente fino al 10 ottobre, dal lunedì al sabato, con orario 7.30-19.30. In parallelo, le immagini saranno diffuse anche sui totem digitali collocati nel centro cittadino.

La rassegna raccoglie ventidue scatti che raccontano il legame storico tra Pisa e le acque che la attraversano: dalle vedute dei Lungarni a piazza delle Gondole, dalle fontanelle cittadine fino al sistema fluviale pisano con il Serchio e il cosiddetto “Fiume morto”. Alcune immagini documentano inoltre opere storiche dell’Ufficio Fiumi e Fossi, come il Trabocco delle Bocchette a Putignano (1558), il Canale dei Navicelli (1606) e la chiesa della Madonna dell’Acqua (1648).

A completare il percorso, la proiezione di un video appositamente realizzato che sottolinea il ruolo dell’acqua come “elemento che unisce e non divide la città”.

