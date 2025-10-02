Pisa: reati in calo del 20% nel 2025, Petrucci (FdI) sottolinea il ruolo di sicurezza e riqualificazione urbana

Written by admin• 3:24 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Diego Petrucci, consigliere regionale e candidato capolista di Fratelli d’Italia a Pisa per le prossime elezioni regionali.

“I dati ufficiali del Ministero dell’Interno, resi noti dal Sottosegretario Emanuele Prisco durante la sua visita al Cep, parlano chiaro: nel primo semestre del 2025 i reati a Pisa sono diminuiti di oltre il 20% rispetto allo stesso periodo del 2024. Numeri che dimostrano come la città non sia più fuori controllo; basta osservare la situazione alla stazione per rendersene conto.“

“La sicurezza, però, non si costruisce solo aumentando le forze dell’ordine – che comunque, grazie al Governo Meloni, nel 2025 vedono un incremento con 51 nuovi carabinieri e 18 agenti di Polizia – ma anche attraverso la riqualificazione e la riappropriazione degli spazi pubblici. Penso agli interventi alla stazione, al Parco Stampace, al Parco Europa e in molte altre aree della città. C’è ancora molto da fare, ma la direzione intrapresa è quella giusta.“

“Purtroppo la sinistra sembra dimenticare che la maggior parte dei casi di violenza in città e in provincia è legata a immigrati irregolari, gli stessi che loro hanno fatto entrare senza controllo nel Paese. Un atteggiamento ipocrita e scollegato dalla realtà.”

“Se la sinistra pisana avesse voluto davvero occuparsi di sicurezza, in questi cinque anni avrebbe sollecitato il presidente Giani a realizzare un Centro di permanenza per i rimpatri. Anche il senegalese arrestato ieri per tentato omicidio era irregolare: senza un Cpr in Toscana, decine di pattuglie delle forze dell’ordine, con almeno due agenti a bordo, devono spostarsi in altre regioni per trasferire i destinatari dei provvedimenti di espulsione. Un paradosso che indebolisce la presenza sul territorio e dimostra ancora una volta la miopia della sinistra.“

Così Diego Petrucci, consigliere regionale e candidato capolista di Fratelli d’Italia a Pisa per le prossime elezioni regionali.

Last modified: Ottobre 3, 2025