Pisa punta sulla conciliazione: firmato il protocollo per risolvere le controversie senza tribunale

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PISA- Ridurre tempi e costi delle controversie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, puntando su mediazione e conciliazione invece che sul ricorso ai tribunali. È questo l’obiettivo del “Protocollo d’intesa per la promozione degli accordi di conciliazione sottoscritti dalle amministrazioni pubbliche”, firmato mercoledì 6 maggio nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti.

L’accordo è stato sottoscritto dal Comune di Pisa insieme alla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, all’Ordine degli Avvocati di Pisa, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e all’Organismo di Conciliazione di Pisa. Presenti, tra gli altri, il sindaco Michele Conti, l’assessore alla semplificazione e innovazione tecnologica Amanuel Sikera e la presidente del Tribunale di Pisa Beatrice Dani.

Il protocollo punta a favorire il ricorso alla mediazione nei contratti e nelle convenzioni del Comune, promuovendo strumenti alternativi al contenzioso giudiziario e diffondendo una cultura del dialogo e della soluzione condivisa delle controversie.

«Mettere attorno a un tavolo le parti coinvolte permette spesso di trovare soluzioni più rapide ed efficaci rispetto ai tempi della giustizia ordinaria – ha dichiarato il sindaco Michele Conti –. Vogliamo costruire una pubblica amministrazione più efficiente e vicina ai bisogni di cittadini e imprese».

Sulla stessa linea l’assessore Sikera, che ha sottolineato come il protocollo rappresenti «un passo verso una pubblica amministrazione moderna, orientata all’ascolto, alla collaborazione e alla semplificazione».

Secondo il presidente della Camera di Commercio Valter Tamburini, l’intesa risponde anche alle esigenze delle imprese: «La mediazione consente di ridurre l’incertezza e preservare i rapporti commerciali, costruendo un modello basato sul dialogo e sulla competenza tecnica».

Il protocollo avrà durata triennale e prevede anche attività formative per il personale comunale e iniziative rivolte a cittadini, imprese e professionisti per far conoscere gli strumenti di mediazione e conciliazione.

Last modified: Maggio 6, 2026