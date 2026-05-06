Al Ristorante “La Tortuga” a Pisa, i profumi e i sapori della tipica cucina versiliese

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PISA – A pochi passi dalle antiche mura della città di Pisa e da uno dei siti storici più famosi al mondo, la Torre pendente e Piazza dei Miracoli, nasce nel 2017 il Ristorante “La Tortuga” per opera del suo titolare Giovanni Sani. Viareggino di nascita, esperto da oltre 25 anni della cucina versiliese, il Sig. Giovanni ha voluto trasmettere attraverso ricette autentiche, i piatti della tipica tradizione marinara, quelli del pescato del giorno, quelli dalle origini povere, ma ricchissimi di profumi e di gusto, dove la creatività prende il sopravvento sulla materia prima, arrivando a creare un piatto prestigioso e sopraffino.

di Melania Pulizzi

Oltre alla selezione e la qualità dei piatti, a completare l’esperienza gastronomica al Ristorante “La Tortuga” sono i vini, quelli locali del Consorzio Cantine di Pisa che, strizzano l’occhio anche alle ottime specialità regionali e nazionali, comunque presenti. Il menù alla carta ha una scelta versatile e allettante, con la presenza di piatti giornalieri a seconda della stagionalità; mentre il menù a prezzo fisso abbraccia eventi speciali o formali, dagli anniversari alle lauree, ai compleanni, ma anche incontri aziendali, convegni e congressi, senza mai perdere la sua ricercatezza.

Dagli antipasti alle paste fresche, come lo spaghetto alla polpa di riccio o il raviolo al nero di seppia con gamberi e granella di pistacchi; alle delicate crudités e tartare, per palati più raffinati, alle grigliate e fritto misto per sapori più veraci; e per concludere gli ottimi dessert al cucchiaio, dal soufflé, alla cheesecake, al caramello salato. Il Ristorante “La Tortuga” si impegna ogni giorno a offrire il meglio, dal cliente affezionato al turista che vuole fermarsi per conoscere e assaporare i piatti del posto.

A confermare l’eccellenza culinaria del Ristorante “La Tortuga” è la sua partecipazione annuale ad uno degli eventi più suggestivi del “Giugno pisano”, la “Cena sul Ponte di Mezzo”, un’esperienza unica nel cuore del centro storico di Pisa, dove Giovanni Sani, da membro della Confconsumatori e della FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi, partecipa insieme alla sua squadra, per trasmettere, insieme ad altri ristoratori, la cultura per il buon cibo locale, davanti a istituzioni e cittadini, contribuendo in maniera unanime a valorizzare il territorio e l’impegno solidale, devolvendo il ricavato della cena alla Fondazione ANT, un’organizzazione dedicata all’assistenza medica e alla prevenzione oncologica; perchè la buona cucina non è solo cibo, ma un gesto di amore verso tutti.

Last modified: Maggio 6, 2026