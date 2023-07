Pisa, per l’attacco fatta per Dylan Vente attaccante del Roda

Scritto da admin• 11:24 am• Pisa SC

PISA – Secondo le informazioni raccolte dal Corriere dello Sport, il Pisa punta due calciatori che lo scorso anno hanno giocato nella SPAL.



di Francesco Michelotti



Si tratta del centrale di proprietà della Fiorentina Christian Dalle Mura e del terzino sinistro di proprietà degli estensi Raffaele Celia.



La trattativa lampo del Pisa per l’attaccante Dylan Vente è andata in porto. Sull’attaccante del Roda JC c’era anche il Palermo, ma i toscani sono riusciti a far defilare i rosanero e ad avere la meglio come riportato dalla Gazzetta dello Sport. La società nerazzurra ha deciso di puntare sul calciatore classe 1999, reduce da una stagione da 21 gol nel secondo campionato olandese, con la convinzione che possa confermarsi anche in un torneo più impegnativo come la Serie B.

Last modified: Luglio 29, 2023