Pisa partecipa al Censimento permanente della popolazione: 2700 cittadini coinvolti, il via alle rilevazioni dal 6 ottobre

Written by admin• 1:01 pm• Pisa, Attualità

PISA – Dal 6 ottobre 2025 prende il via anche a Pisa la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, organizzato dall’Istat in collaborazione con il Comune. Quest’anno saranno complessivamente 2.694, tra famiglie e individui, i cittadini pisani interessati dalle rilevazioni che riceveranno una comunicazione ufficiale che li avvisa dell’avvio della rilevazione e delle sue finalità. I rilevatori si presenteranno muniti di tesserino identificativo di riconoscimento.

Il censimento, che dal 2018 si svolge ogni anno anziché ogni dieci, consente di raccogliere dati aggiornati sulla popolazione e sulle abitazioni, informazioni fondamentali per conoscere i cambiamenti demografici, sociali ed economici e per programmare i servizi a livello locale e nazionale.

A Pisa le attività prenderanno hanno preso il via dal 29 settembre, con una prima ricognizione degli indirizzi da parte dei rilevatori comunali, che sarà seguita – dal 6 ottobre al 18 novembre – dalle interviste porta a porta relative al campione cosiddetto “Areale – componente A”, che comprende 431 indirizzi. Sempre dal 6 ottobre e fino al 23 dicembre si svolgeranno anche le altre due indagini: quella “da Lista”, che interesserà 2.155 famiglie, e quella “Areale – componente L2”, rivolta a 539 individui.

La partecipazione al censimento è obbligatoria per legge. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell’Istat (sezione Censimenti), contattare il numero unico 1510, attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19, oppure rivolgersi al Centro Comunale di Rilevazione in Vicolo del Moro 10, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 e il sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30 (numero di telefono dedicato 050/910118-119, email censimento@comune.pisa.it).

Last modified: Ottobre 1, 2025