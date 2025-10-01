Municipale ferma 15enne alla guida di un’auto

Written by admin• 1:20 pm• Cascina, Attualità, Cronaca

CASCINA – Attimi di tensione nella giornata di sabato 27 settembre in viale Comaschi, dove un ragazzo di 15 anni, residente a Ponsacco, è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida di un’auto nonostante fosse privo di patente vista la minore età.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, il giovane ha effettuato una manovra in retromarcia urtando l’auto che lo seguiva, danneggiandone la fiancata sinistra. In un maldestro tentativo di fuga, ha poi proseguito la marcia urtando, con la parte anteriore destra, altri due veicoli parcheggiati regolarmente lungo la strada, causando così ulteriori danni.

Dopo l’ultimo impatto, il quindicenne ha abbandonato l’auto ed è fuggito a piedi. Il suo tentativo di dileguarsi è però durato poco grazie all’intervento immediato della polizia municipale di Cascina: grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali è stato infatti possibile ricostruire l’intero percorso del mezzo e risalire rapidamente all’identità del conducente. Il giovane è stato così rintracciato, identificato e sanzionato. La polizia municipale ha già applicato le sanzioni amministrative previste per la guida senza patente e sta valutando eventuali risvolti legali.

“L’operazione portata a termine dagli agenti – sottolinea la comandante della polizia municipale, Susanna Caciagli – dimostra ancora una volta l’importanza di compiere rigorosi controlli per garantire la sicurezza stradale e prevenire così simili comportamenti pericolosi. L’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza è uno strumento efficace a disposizione della municipale e sarà presto implementato con ulteriori telecamere”.

Last modified: Ottobre 1, 2025