Approvata la Cittadella dello Sport. Nerini: “Noi realizziamo i vostri sogni”

Scritto da admin• 5:43 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – È’ stata approvata in maniera definitiva la variante per la Cittadella dello Sport del Pisa Sporting Club nel quartiere di Gagno.

Sono 24 i voti favorevoli 1 i contrari con due voti “non espressi”. Sei gli assenti.





“Adesso la società potrà costruire il suo centro sportivo”, gongola Maurizio Nerini (Fratelli d’Italia) e presidente di commissione sono molto contento di aver contribuito come Presidente di commissione alla approvazione definitiva della variante proposta per la costruzione della Cittadella dello Sport del Pisa a Gagno dopo gli altri atti importanti varati in questi anni. Un costruttivo lavoro proprio nella 1° CCP , ringrazio tutti i commissari, dove sono sono state analizzate e votate o le controdeduzioni alle osservazioni che, a parte i contributi da Provincia e Regione al solito contavano alcune molto ideologiche non accolte. Da respingere al mittente e fuori luogo sia le argomentazioni elettorali del M5S, gruppo assente e inconsistente su tutti i fronti per 5 anni di consiglio, che il tentativo maldestro del PD di far votare un odg fuori tema sullo stadio, ritirato in commissione, che mette in difficoltà non tanto l’amministrazione pronta da tempo con la variante Porta a Lucca-Stadio approvata nel 2020, ma soprattutto la società calcistica in un momento delicato post pandemia tirandola per la giacca. A dimostrazione che si può fare opposizione in modo costruttivo c’è da valutare invece positivamente il buon lavoro del gruppo di Ciccio Auletta: nella loro osservazione, parzialmente accolta, ci sono precise indicazioni su destinazioni d’uso, percorsi poderali e dei canali originali, della realizzazione di un parco pubblico con sistemazioni di tipo naturale e di elevata qualità paesaggistica, con utilizzo di tecnologie per acque meteoriche, riduzione l’inquinamento luminoso e risparmio energetico. Un ringraziamento particolare va agli uffici nelle persone dell’Arch. Davide Berrugi e dell’Ing. Daisy Ricci che ci hanno guidati passo passo in questa difficile materia. Diciamo ancora una volta ai pisani e questa volta orgogliosamente anche ai tifosi nerazzurri: “Noi realizziamo i vostri sogni”.

Last modified: Marzo 2, 2023