Pisa ospita per la prima volta l’Eurocarnevale Guggen Musik: 800 musicisti in festa il 23 gennaio

PISA – Per la prima volta Pisa ospita l’Eurocarnevale – Guggen Musik 2026, uno dei più importanti raduni europei delle Guggen Bands. L’evento si terrà venerdì 23 gennaio ed è organizzato dal Comune di Pisa insieme agli organizzatori dell’Eurocarnevale, in collaborazione con Confcommercio Pisa Centro.

Sono attesi 36 gruppi musicali provenienti da Svizzera, Germania, Austria e Italia, per un totale di circa 800 musicisti che animeranno le strade e le piazze del centro storico con la tipica energia della Guggenmusik, lo stile carnevalesco nato a Basilea e diffuso in tutta Europa.

Alla presentazione dell’iniziativa sono intervenuti l’assessore al turismo e commercio Paolo Pesciatini, gli organizzatori dell’Eurocarnevale e la presidente di Confcommercio Pisa Centro Francesca Bufalini.

«Ospitare per la prima volta l’Eurocarnevale rappresenta una straordinaria occasione di promozione turistica per Pisa – ha dichiarato Pesciatini –. Accoglieremo oltre 800 musicisti e i loro accompagnatori, offrendo loro anche un assaggio delle eccellenze enogastronomiche locali».

Secondo Bufalini, «eventi itineranti di qualità come questo contribuiscono in modo concreto a valorizzare il commercio e a rendere la città più viva e attrattiva durante tutto l’anno».

L’Eurocarnevale, che ogni anno si svolge in una diversa città europea, arriva per la prima volta in Toscana e rappresenta la tappa più a sud mai raggiunta dalla manifestazione, dopo città come Praga, Venezia, Salisburgo, Berlino e Trieste.

Il programma

Le bande arriveranno in città intorno alle ore 10.00, con esibizioni itineranti nel centro storico.

Alle 11.00 una delegazione dei gruppi sarà ricevuta dal sindaco Michele Conti a Palazzo Gambacorti.

Alle 12.00, sotto le Logge di Banchi, il Comune offrirà agli artisti un piatto di benvenuto a base di mucco pisano.

Nel pomeriggio, alle 14.00, partirà la grande sfilata musicale da Piazza del Duomo, che attraverserà alcune delle principali vie cittadine per concludersi alle 15.30 in Piazza dei Cavalieri con il “Monster Konzert”, il concerto finale con tutte le bande riunite.

