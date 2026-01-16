Written by Gennaio 16, 2026 3:27 pm Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Piazza Manin, il Tar dà ragione al Comune di Pisa: lavori di riqualificazione avanti senza stop

HomePisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGEPiazza Manin, il Tar dà ragione al Comune di Pisa: lavori di riqualificazione avanti senza stop

PISA – Il Presidente del TAR della Toscana ha accolto l’istanza del Comune di Pisa sulla necessità di completare i lavori di riqualificazione di piazza Manin, revocando il precedente decreto presidenziale del 15 gennaio (n. 15) che aveva concesso la sospensiva del provvedimento di sgombero temporaneo dell’area.

Nel provvedimento viene riconosciuta l’urgenza legata al rischio di perdita dei finanziamenti del PNRR, ritenendo prevalente l’interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento.

La decisione consente dunque di proseguire senza interruzioni i lavori di riqualificazione del percorso turistico dal parcheggio scambiatore di via Pietrasantina a piazza Manin, ultimo lotto del progetto di valorizzazione dell’ingresso monumentale a piazza del Duomo, nel rispetto del cronoprogramma previsto.

Last modified: Gennaio 16, 2026
Previous Story
Pisa ospita per la prima volta l’Eurocarnevale Guggen Musik: 800 musicisti in festa il 23 gennaio
Next Story
La CISL Pisa ha incontrato i Consiglieri Regionali nella Sala Convegni dei Cappuccini a Pisa

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti