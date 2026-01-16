Piazza Manin, il Tar dà ragione al Comune di Pisa: lavori di riqualificazione avanti senza stop

PISA – Il Presidente del TAR della Toscana ha accolto l’istanza del Comune di Pisa sulla necessità di completare i lavori di riqualificazione di piazza Manin, revocando il precedente decreto presidenziale del 15 gennaio (n. 15) che aveva concesso la sospensiva del provvedimento di sgombero temporaneo dell’area.
Nel provvedimento viene riconosciuta l’urgenza legata al rischio di perdita dei finanziamenti del PNRR, ritenendo prevalente l’interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento.
La decisione consente dunque di proseguire senza interruzioni i lavori di riqualificazione del percorso turistico dal parcheggio scambiatore di via Pietrasantina a piazza Manin, ultimo lotto del progetto di valorizzazione dell’ingresso monumentale a piazza del Duomo, nel rispetto del cronoprogramma previsto.Last modified: Gennaio 16, 2026