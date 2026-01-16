Buon compleanno Arsenale, 44 candeline per il Cineclub pisano

Written by Antonio Tognoli• 3:19 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Lunedì 20 gennaio proiezione a ingresso gratuito di “Io e Annie” di Woody Allen

PISA – Era il 20 gennaio del 1982 e l’Arsenale iniziava a Pisa la sua attività di promozione della cultura cinematografica. Sono passati quarantaquattro anni e il prossimo lunedì 20, alle 20,30, il Cineclub festeggerà ancora una volta il compleanno con gli spettatori nel modo migliore, con del buon cinema.

Sul grande schermo torna Io e Annie, capolavoro di Woody Allen, con una speciale proiezione a ingresso libero. Sarà un modo per celebrare la straordinaria Diane Keaton, recentemente scomparsa, che proprio a gennaio avrebbe compiuto 80 anni, attraverso un film che le valse il Premio Oscar alla miglior attrice protagonista. In questa occasione, per chi sottoscriverà la Carta Arsenale ci sarà un omaggio a tema Arsenale.

Dagli anni ’80 l’Arsenale realizza festival, rassegne, incontri e progetti per le scuole. In oltre 40 anni di storia è divenuto un punto di riferimento del territorio toscano, e nel 2014 è stato insignito del Premio come Miglior Cinema d’Essai assegnato da Agis-Fice. Ogni stagione il Cineclub proietta oltre 200 film, privilegiando il cinema di qualità, le opere prime, i classici della storia del cinema, il cinema documentario, quello indipendente e le versioni originali con particolare attenzione al Cinema Europeo, e negli anni sono stati ospiti nomi illustri del panorama cinematografico internazionale come Pedro Almodovar, Wim Wenders, Margarethe von Trotta, Peter Greenaway, Dario Argento, Nanni Moretti, Toni Servillo, Gabriele Salvatores, Marco Bellocchio e Pupi Avati.

