Pisa, operato alla caviglia il “Papu” Gomez: intervento riuscito a San Rossore

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PISA – Intervento riuscito per Alejandro “Papu” Gomez, campione del mondo argentino in forza al Calcio Padova. Il calciatore è stato operato alla caviglia destra presso la Casa di Cura San Rossore di Pisa.

L’operazione, eseguita dal chirurgo olandese Niek van Dijk, specialista di fama internazionale, insieme alla dottoressa Giulia Favilli, è stata effettuata in artroscopia, tecnica mininvasiva utilizzata per trattare un impingement anteriore e posteriore della caviglia.

“L’intervento è andato molto bene – ha spiegato Van Dijk al termine dell’operazione – e il tempo di recupero stimato è di circa otto settimane”.

Soddisfazione anche da parte del Calcio Padova, che ha seguito da vicino il percorso del giocatore. Per Gomez si tratta di un ritorno dal chirurgo olandese, che lo aveva già operato in passato alla caviglia sinistra.

Van Dijk è considerato uno dei massimi esperti mondiali nella chirurgia del piede e della caviglia e collabora in Italia esclusivamente con la struttura pisana. Nel corso della sua carriera ha operato numerosi atleti di livello internazionale, tra cui Cristiano Ronaldo, Marco van Basten e Keylor Navas.

Last modified: Aprile 14, 2026