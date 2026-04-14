Accordo per il Centro federale di canoa ai Navicelli: polo nazionale fino al 2033

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PISA – Nascerà ai Navicelli il Centro federale per la canoa e la paracanoa. È stato firmato lunedì 13 aprile a Roma l’accordo tra Comune di Pisa, Federazione Italiana Canoa Kayak e Port Authority di Pisa per la realizzazione e gestione dell’impianto nell’area dell’ex Casello Idraulico.

Alla firma hanno partecipato il presidente federale Antonio Rossi, l’assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa e il presidente della Port Authority Mirko Benetti, sancendo l’avvio di una collaborazione strategica per lo sviluppo degli sport della pagaia sul territorio.

Il progetto punta a valorizzare il Canale dei Navicelli, considerato una vera e propria “palestra nautica” per le sue caratteristiche di navigabilità e sicurezza, rendendolo un punto di riferimento nazionale per l’allenamento e la preparazione degli atleti, comprese le squadre di paracanoa.

In base all’intesa, la Federazione assumerà il ruolo di referente operativo per la gestione delle attività sportive, con l’obiettivo di sviluppare un polo dedicato alla formazione tecnica, agli allenamenti agonistici e alla promozione della disciplina. Il centro potrà ospitare raduni delle squadre nazionali, stage e iniziative aperte al territorio.

Particolare attenzione sarà rivolta anche all’inclusione, con attività dedicate alle società sportive locali e alle fasce più fragili della popolazione. L’accordo avrà validità fino al 1° agosto 2033.

“La firma rappresenta un passo importante per lo sviluppo della canoa italiana – ha dichiarato Antonio Rossi –. Il Canale dei Navicelli ha caratteristiche ideali per diventare un punto di riferimento per la preparazione degli atleti e per l’attività delle squadre nazionali”.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore Frida Scarpa: “Con questa intesa rafforziamo la vocazione del canale come infrastruttura sportiva, in sinergia con il Centro di Preparazione Olimpica presente sul territorio. Un sistema che permette di creare un percorso di crescita per i giovani atleti e di valorizzare un impianto unico”.

L’accordo segna così l’avvio di un progetto condiviso tra istituzioni e movimento sportivo, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di Pisa come polo di eccellenza per la canoa a livello nazionale e internazionale.

Last modified: Aprile 14, 2026