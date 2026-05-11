“Pisa nelle sue dimore storiche”, un viaggio tra palazzi, memoria e simboli della città

Written by Redazione• 4:22 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Associazione de Gli Amici di Pisa.

Una Pisa nascosta dietro facciate eleganti, portoni monumentali e corti interne cariche di storia. È quella raccontata in Pisa nelle sue dimore storiche, volume dedicato alle residenze storiche cittadine e al patrimonio architettonico, familiare e simbolico custodito nel cuore della città.

Il libro propone un percorso attraverso palazzi e dimore che hanno segnato nei secoli la vita urbana pisana, intrecciando architettura, storia sociale e memoria familiare. Non una semplice guida turistica, ma un racconto che restituisce profondità storica alla città attraverso le sue case nobiliari, i suoi stemmi e i segni lasciati dalle famiglie che ne hanno costruito l’identità.

Elemento distintivo dell’opera è l’apparato illustrativo composto da acquerelli originali, realizzati per restituire agli edifici il loro contesto storico originario, eliminando gli elementi della contemporaneità e offrendo una visione evocativa e coerente con il carattere storico di Pisa.

Ogni dimora è accompagnata anche dallo stemma nobiliare presente sulla facciata, con relativa blasonatura araldica, trasformando il volume in uno strumento utile anche per comprendere il linguaggio simbolico delle famiglie storiche pisane e il ruolo dell’araldica nella lettura della città.

Chiude il libro un’appendice dedicata alle basi dell’araldica, pensata per avvicinare anche i lettori meno esperti a un mondo spesso percepito come specialistico ma strettamente legato alla storia urbana e culturale italiana.

Pisa nelle sue dimore storiche si rivolge agli appassionati di storia locale, architettura e patrimonio culturale, ma anche a chi desidera scoprire una Pisa meno conosciuta, fatta di dettagli, simboli e storie custodite dietro le facciate del centro storico.

Last modified: Maggio 11, 2026