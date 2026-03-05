Juventus-Pisa, fischia Sacchi di Macerata

Written by Redazione• 1:06 pm• Pisa SC

PISA – Sarà il 41enne marchigiano Juan Luca Sacchi della Sezione di Macerata l‘arbitro designato a dirigere la sfida di sabato 7 marzo 2026 allo “Stadium” tra Juventus e Pisa, coadiuvato dai guardalinee Vittorio Di Gioia della Sezione di Nola e Paolo Laudato della Sezione di Taranto, con Niccolò Turrini della Sezione di Firenze in veste di quarto uomo, mentre in sala VAR sarà presente Valerio Marini della Sezione di Roma 1, assistito da Antonio Giua della Sezione di Olbia.

di Giovanni Manenti

Dopo un triennio (2011-’14) a dirigere incontri di Serie C, Sacchi entra a far parte dei ruoli della CAN A.B a partire dalla stagione 2014-’15 che lo vede arbitrare 16 gare del Torneo Cadetto, oltre ad esordire nella Massima Divisione il 24 maggio 2015 alla penultima giornata, in Verona-Atalanta conclusa 1-1

Ad oggi, il Curriculum del Direttore di gara marchigiano conta 131 presenze in Serie B e 74 in Serie A, di cui otto nella corrente stagione, tra cui la gara di andata tra Lecce e Pisa del 12 dicembre scorso valevole per la 15esima giornata è conclusa con la vittoria dei salentini per 1-0, grazie alla rete messa a segno da Stulic al 72′. .

Per quanto concerne i precedenti coi nerazzurri, oltre al match appena citato del presente Campionato, sono ben 11 le altre occasioni in cui Sacchi ha diretto il Pisa – le prime quattro delle quali in Serie C/Prima Divisione, ad iniziare da Barletta-Pisa 1-0 del 20 gennaio 2013 alla 17esima giornata del Campionato 2012-’13 e quindi Lecce-Pisa 2-0 del 15 dicembre 2013, Pontedera-Pisa 2-2 del 9 febbraio 2014 e L’Aquila-Pisa 0-1 (Playoff Promozione) dell’11 maggio 2014 relative al Torneo 2013-’14 – mentre le restanti 7 fra i Cadetti, a partire da Latina-Pisa 1-1 alla decima giornata e Benevento-Pisa 1-0 alla 21esima del Torneo 2016-’17 per poi arbitrare il Derby Livorno-Pisa 1-0 del 26 ottobre 2018 per la nona giornata del Torneo 2019-’20, la beneaugurante Lecce-Pisa 0-3 del 19 dicembre 2020, Pisa-Ternana 3-1 al 26 novembre 2022 per la 14esima giornata del Campionato 2022-’23 e sino alle più recenti Pisa-Cittadella 2-1 del 21 ottobre 2023 e Sampdoria-Pisa 0-1 valida per la prima giornata di ritorno dello scorso Torneo, per un bilancio complessivo, pertanto, di 5 vittorie, altrettante sconfitte e due pareggi.

Designazioni 28esima giornata Serie A 2025-’26:

Napoli – Torino – Michael Fabbri della Sezione di Ravenna

Cagliari – Como – Livio Marinelli della Sezione di Tivoli

Atalanta – Udinese – Antonio Rapuano della Sezione di Rimini

Juventus – Pisa –Juan Luca Sacchi della Sezione di Macerata

Lecce – Cremonese – Simone Sozza della Sezione di Seregno

Bologna – Verona – Giuseppe Mucera della Sezione di Palermo

Fiorentina – Parma –Luca Zufferli della Sezione di Udine

Genoa – Roma – Andrea Colombo della Sezione di Como

Milan – Inter – Daniele Doveri della Sezione di Roma 1

Lazio – Sassuolo – Alberto Ruben Arena della Sezione di Torre del Greco

Last modified: Marzo 5, 2026