Pisa – Juventus, la presentazione della partita

Written by Antonio Tognoli• 8:35 am• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Pisa – Juventus, suggestioni con la storia, alla Cetilar Arena che dopo aver ospitato le sfide con Roma e Inter si appresta ad ospitare anche la Juventus di Luciano Spalletti. Questa sera alle ore 20.45 il fischio d’inizio. Nel gennaio del lontano 1991 finì con un fragoroso 5-1 per la “Vecchia Signora”, l’ultima sfida in massima serie che vide opposti i nerazzurri ai bianconeri.

di Antonio Tognoli

QUI PISA. Gilardino dovrà rinunciare a Nzola squalificato e all’indisponibile Cuadrado, oltre che Stengs, Akinsanmiro e Maucci. Il tecnico nerazzurro potrebbe riproporre in toto la formazione che ha iniziato la gara di Cagliari. Ballotaggio in difesa tra Bonfanti e Calabresi, mentre in mezzo al campo si giocano una maglia Hojholt e Marin ed Angori che sembra ancora favorito su Leris. In attacco Tramoni è leggermente favorito su Moreo.

QUI JUVE. Spalletti invece è costretto a lasciare a casa Conceicao e Cabal, oltre che a Pinsoglio, Gatti, Rugani e Vlahovic fermi ai box. Due i dubbi per il tecnico di Certaldo: Kostic o Zhegova con il primo favorito sul secondo, in attacco ballottaggio David-Openda. Davanti a Di Gregorio potrebbe esserci la grande novità di Koopmeiners come braccetto a sinistra di difesa al fianco di Bremer nel 3-4-2-1 con McKennie recuperato dall’infortunio che verrebbe schierato tra le linee accanto ad Yildiz a supporto della punta che Spalletti deciderà di far scendere in campo tra Openda e David.

PISA – JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

PISA (3-5-2): 1 Semper; 5 Canestrelli, 4 Caracciolo, 94 Bonfanti; 15 Tourè, 36 Piccinini, 20 Aebischer, 8 Hojholt, 3 Angori; 9 Meister, 10 Tramoni. A disp. 12 Nicolas, 22 Scuffet, 6 Marin, 7 Leris, 16 Buffon, 19 Esteves, 21 Vural, 26 Coppola, 32 Moreo, 33 Calabresi, 39 Albiol, 44 Denoon, 47 Lusuardi, 76 Mbambi, 99 Lorran. All. Alberto Gilardino.

JUVENTUS (3-4-2-1): 16 Di Gregorio; 15 Kalulu, 3 Bremer, 8 Koopmeiners; 27 Cambiaso, 5 Locatelli, 19 Thuram, 18 Kostic, 22 McKennie, 10 Yildiz; 30 David. A disp. 1 Perin, 42 Scaglia, 6 Kelly, 44 Pedro Felipe, 40 Rouhi, 25 Joao Mario, 21 Miretti, 17 Adzic, 11 Zhegrova, 20 Openda, 14 Milik. All. Luciano Spalletti

ARBITRO: Fabio Maresca. ASSISTENTI Bercigli-Bahri. 4 UOMO: Perenzoni. VAR Marini. AVAR Abisso.

Last modified: Dicembre 27, 2025