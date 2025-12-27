La presentazione della 17esima giornata. Si parte con Parma-Fiorentina, chiude Roma-Genoa

Written by admin• 8:16 am• Pisa SC

PISA – Le festività di fine anno non fermano il calcio italiano, con la Serie A a proporre per la 17esima giornata un programma che prevede cinque incontri sabato 27 dicembre, per poi proseguire con altre quattro gare la domenica – tra cui spicca Atalanta-Inter – e quindi concludersi lunedì 29 con il posticipo serale fra Roma e Genoa all’Olimpico.

di Giovanni Manenti

Stante il periodo festivo, anche al sabato vi è un incontro all’ora di pranzo, con Parma e Fiorentina a scendere in campo al “Tardini” per una sfida che potrebbe dire molto sul futuro delle due squadre, in quanto i viola sono reduci dall’aver conquistato la prima vittoria stagionale a spese dell’Udinese che ha riaperto il discorso in chiave salvezza ed un eventuale successo contro i Ducali ridurrebbe a sole due lunghezze il distacco dagli stessi, ancorché il bilancio in terra emiliana parli a favore dei padroni di casa che si sono imposto in 8 occasioni a fronte di 12 pari e 5 vittorie ospiti, l’ultima delle quali risalente ad inizio luglio 2020 (un 2-1 deciso da una doppietta di Pulgar su rigore), per poi toccare a Torino e Cagliari affrontarsi allo “Stadio Olimpico Grande Torino” per un match che potrebbe consentire ai granata, in caso di vittoria, di portarsi definitivamente fuori dalla zona retrocessione, potendo la formazione di Mister Baroni contare su di una tradizione altamente favorevole, avendo collezionato 18 successi rispetto ad 11 pari e sole 8 affermazioni ospiti nel 37 precedenti nel Capoluogo piemontese, pur se l’ultima in cui i sardi hanno conquistato i tre punti risale a fine febbraio 2022, un 2-1 deciso da Deiola a metà ripresa.

Alla stessa ora si affrontano a “via del Mare” Lecce e Como, ovvero i padroni di casa che hanno vinto le ultime due gare casalinghe contro Torino e Pisa e gli ospiti, viceversa, reduci da due sconfitte esterne contro Inter e Roma e pertanto chiamati ad un pronto riscatto se vogliono tenere vive le aspettative in ottica europea, potendo altresì fare affidamento sui precedenti nella Massima Serie che hanno visto i lariani ottenere due vittorie ed un pari nelle tre solo occasioni in cui hanno affrontato i giallorossi in terra salentina, compreso il netto 3-0 dello scorso aprile con doppietta di Diao, per poi lasciare spazio alla sfida del “Friuli” fra un’Udinese “maltrattata” al “Franchi” dalla Fiorentina e la Lazio che, pur tra mille problematiche, si sta costruendo una Classifica tranquilla. potendo altresì vantare una tradizione favorevole contro i bianconeri, visto che dei 46 incontri disputati in terra friulana se ne sono aggiudicati 19 a fronte di 13 pari e 14 affermazioni dei padroni di casa, pur se questi ultimi hanno interrotto a fine agosto 2024 (2-1 con reti di Lucca e Thauvin) una serie negativa che durava da oltre un decennio.

A completare il quadro delle gare di sabato 27 t sono Pisa e Juventus che si affrontano alle 20:45 alla “Cetilar Arena” in un periodo difficile per i padroni di casa con un solo punto conquistato negli ultimi quattro turni, al contrario dei bianconeri rilanciati anche nella lotta per lo Scudetto dalle affermazioni nei confronti diretti contro Bologna e Roma, potendo gli stessi altresì contare su di una tradizione nettamente favorevole contro i nerazzurri, essendo imbattuti all’ombra della Torre Pendente dove, dopo quattro pareggi iniziali, hanno conquistato tre vittorie (tra cui il 4-1 d’inizio dicembre 1988 ed il 5-1 di metà gennaio 1991, per poi toccare a MIlan e Verona aprire il programma domenicale con il consueto “lunch match” che solitamente non è molto gradito ai rossoneri, che devono rispondere sul campo alle due ultime prestazioni negative (2-2 interno con il Sassuolo e 0-2 in Supercoppa contro il Napoli), mentre gli scaligeri si augurano di proseguire sul trend positivo che li ha visti conquistare due vittorie consecutive, pur se sulla carta l’impresa appare proibitiva dato che gli stessi non hanno mai fatto bottino pieno a San Siro, potendo vantare solo 13 pari rispetto alle 20 affermazioni dei padroni di casa, sfiorando l’impresa solo ad inizio novembre 2020, spercando un vantaggio di 2-0 facendosi raggiungere da Ibrahimovic al 90′.

Reduci dall’aver conquistato la Supercoppa italiana con il 2-0 sul Bologna, i Campioni d’Italia del Napoli sono chiamati a confermarsi anche in Campionato, rendendo visita alla Cremonese che spera di consolidare la sua già ottima Classifica in queste ultime giornate del Girone di andata, visto altresì che nei soli 8 incontri andati in scena allo “Zini” a prevalere è il segno “x” uscito in 5 occasioni, contro due affermazioni dei grigiorossi ed una sola dei partenopei, ancorché risalente all’ultima circostanza in cui le due squadre si sono affrontate, un pesante 4-1 d’inizio ottobre 2022 pur con due reti realizzate nel recupero, per poi lasciare spazio al “Derby emiliano” del “Renato Dall’Ara” fra un Bologna che sembra aver perso nelle ultime giornate lo smalto di inizio stagione (non vince da tre turni …) ed il Sassuolo, per il quale Mister Grosso cercherà di confermare la sua veste di “squadra da trasferta” dove ha sinora raccolto 11 punti, per una sfida che nel Capoluogo emiliano viaggia su di un binario di perfetta parità, con quattro vittorie a testa e due pari nel 10 precedenti nella Massima Serie, con l’ultima affermazione ospite datata metà maggio 2022, un 3-1 con doppietta di Scamacca.

A concludere il programma della domenica tocca ad un altro Derby, quello quanto mai interessante fra un’Atalanta in chiara ripresa (6 vittorie nelle ultime 7 gare fra Campionato e Coppe) e l’Inter che, tornata al comando della Classifica in solitario, deve dare continuità ai propri risultati, avendo subito già due sconfitte in trasferta contro Juventus e Napoli, potendo i nerazzurri contare su di una tradizione largamente favorevole che li ha visti imporsi in 26 occasioni nei 64 precedenti in terra orobica a fronte di 23 pari e 15 affermazioni dei padroni di casa, l’ultima delle quali risalente a metà novembre 2018 con un netto 4-1, per poi toccare a Roma e Genoa far calare il sipario sulla giornata scendendo in campo all’Olimpico per il posticipo di lunedì sera per una sfida delicata in quanto i giallorossi hanno collezionato tre sconfitte negli ultimi cinque turni ed hanno già subito altrettante battute d’arresto davanti al proprio pubblico, mentre i rossoblù sono reduci da due sconfitte interne consecutive contro Inter ed Atalanta, con il ritorno di Daniele De Rossi nella “sua” Roma a non essere certo confortato dai precedenti, visto che in 57 incontri andati in scena nella Capitale, i liguri se ne sono aggiudicati appena 7 (di cui l’ultimo datao addirittura metà gennaio 1990, 1-0 a firma Aguilera), rispetto ad 8 pari e 42 affermazioni dei padroni di casa. Classifica dopo la 16esima giornata: Inter p.33; Milan p.32; Napoli p.31; Roma p.30; Juventus p.29; Bologna p.25; Como p:24; Lazio p.23; Atalanta p.22; Sassuolo, Cremonese e Udinese p.21; Torino p.20; Lecce p.16; Cagliari p.15;, Genoa e Parma p.14; Verona p.12; Pisa p.11; Fiorentina p.9. Note: Inter, Milan, Napoli, Bologna, Como, Lecce, Parma e Verona una partita in meno.

Programma 17esima giornata Serie A 2025-’26:

Sabato 27 dicembre 2025:

Parma – Fiorentina (ore 12:30)

Torino – Cagliari (ore 15:00)

Lecce – Como (ore 15:00)

Udinese – Lazio (ore 18:00)

Pisa – Juventus (ore 20:45)

Domenica 28 dicembre 2025:

Milan – Verona (ore 12:30)

Cremonese – Napoli (ore 15:00)

Bologna – Sassuolo (ore 18:00)

Atalanta – Inter (ore 20:45)

Lunedì 29 dicembre 2025

Roma – Genoa (ore 20:45)

