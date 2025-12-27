Written by Dicembre 27, 2025 10:07 am Pisa SC

Staff. Tanti auguri a Maurizio Pugliesi

HomePisa SCStaff. Tanti auguri a Maurizio Pugliesi

PISA – La carrellata dei compleanni dell’anno 2025 si chiude con quello di Maurizio Pugliesi: il preparatore dei portieri, già estremo difensore del Pisa, compie infatti 49 anni, essendo nato a Capannoli (Pisa) il 27 dicembre 1976. 

            di Maurizio Ficeli 

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti della tifoseria nerazzurra formula a Maurizio Pugliesi i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi personali e sportivi nel ruolo che svolge ormai da alcuni anni con scrupolo e professionalità a servizio dei colori nerazzurri.

Nella foto Maurizio Pugliesi (Pisanews)

Last modified: Dicembre 27, 2025
Previous Story
Pisa – Juventus, la presentazione della partita
Next Story
Oltre 12 mila euro dal Ministero della Cultura per la Biblioteca Comunale

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti