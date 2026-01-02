Il Comune di Pisa festeggia i 103 anni di Clara De Vicariis

Written by admin• 2:59 pm• Marina di Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

MARINA DI PISA – Il Comune di Pisa ha fatto visita alla signora Clara De Vicariis in occasione del suo 103° compleanno. Nei giorni scorsi l’assessore Virginia Mancini l’ha incontrata nella sua abitazione a Marina di Pisa, consegnandole un mazzo di fiori e una pergamena con gli auguri del sindaco Michele Conti.

Nata nel 1922, De Vicariis è cresciuta tra Napoli e Avellino in una famiglia legata alla cultura e alla musica. Laureata in Lettere moderne, ha lavorato alla Biblioteca Nazionale di Napoli e ha coltivato numerosi interessi, dal pianoforte alle lingue classiche, fino agli sport di montagna e di mare, allora poco praticati dalle donne.

Durante la Seconda guerra mondiale ha conosciuto a Napoli Luigi Franco Imperatore, pisano, che ha sposato nel 1952. Dopo un periodo a Milano, nel 2000 la famiglia si è trasferita stabilmente a Marina di Pisa, dove oggi Clara vive circondata dall’affetto dei figli e dei nipoti.

Alla visita hanno partecipato anche i familiari, che hanno condiviso la celebrazione di questo importante traguardo.

Last modified: Gennaio 2, 2026