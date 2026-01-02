Martedì 6 gennaio la 18esima edizione del Tuffo di Befana a Marina di Pisa

Written by admin• 3:11 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Marina di Pisa, Sport, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Martedì 6 gennaio torna il tradizionale appuntamento con il “Tuffo di Befana” a Marina di Pisa.

Giunto alla sua 18° edizione, costituisce un evento atteso da grandi e piccini. L’iniziativa, organizzata da Avis Comunale di Pisa in collaborazione con Amici del Mare di Livorno, Croce Rossa italiana, Pubblica Assistenza e Croce Azzurra del Litorale con il sostegno dell’Amministrazione Comunale e IPA, ha assunto un carattere solidale e di promozione del dono. Le attività sono completamente gratuite e la partecipazione negli anni è stata crescente, grazie all’insostituibile sostegno delle Associazioni anche esterne al gruppo.

L’appuntamento è stato presentato stamani, venerdì 2 gennaio, in conferenza stampa a Palazzo Gambacorti alla presenza dell’assessore al turismo Paolo Pesciatini, di Barbara Boccardi, presidente Avis Comunale di Pisa, affiancata dal past president Paolo Ghezzi, del Comandante della Polizia Municipale Gionata Gualdi insieme a Gian Maria Pescatore responsabile del Distaccamento Litorale, di Giovanni Schiano e Ornella Forti per Amici del Mare di Livorno e di Pisa, Alessandra Ceccarini di Croce Azzurra, oltre a rappresentanze di Croce Rossa, Pubblica Assistenza, SICS Toscana (Scuola Italiana Cani Salvataggio), IPA (International Police Association).

Il ritrovo per tutti i partecipanti è martedì in piazza Sardegna alle ore 11.00 per le iscrizioni cui seguirà, alle ore 11.45, l’arrivo della Befana Avis con i dolci per i bambini e alle ore 12.00 il primo bagno dell’anno. L’arrivo della Befana di AVIS e la conseguente distribuzione della tradizionale calza ai bambini è un appuntamento atteso tanto da richiamare negli ultimi anni centinaia di spettatori che assistono al tuffo in mare: l’attività fulcro che rende speciale e caratteristico il tuffo nel mare d’inverno.

I partecipanti al tuffo sono cresciuti negli anni passando dalle poche decine di amici livornesi e pisani del 2009 agli oltre 300 del 2025. Da evidenziare che i partecipanti al tuffo arrivano da diverse zone della Toscana e che il “gemellaggio” con gli “Amici del Mare” di Livorno, da cui partì l’iniziativa marinese, accresce la manifestazione di un particolare significato rivolto alla passione e la condivisione del vivere il mare d’inverno. In quest’ambito la befana e la distribuzione delle calze è un valore aggiunto che contribuisce ad amplificare la portata geografica dell’iniziativa rendendo la giornata speciale consentendo all’intera famiglia di sentirsi partecipe dell’iniziativa. Il tuffo è inoltre ricollegato all’omologo tuffo di capodanno che si tiene a Livorno e ne aumenta la possibilità di risonanza e visibilità.

“Il tuffo di Befana – dichiara l’assessore Poalo Pesciatini – è una tradizione ma soprattutto è un momento di condivisione che sottende valori relazionali e umani attraverso un atto donativo. Evidenzia infatti l’importanza del dono, del vincere una resistenza e di atti che esprimano concretamente solidarietà: la donazione del sangue lo è pienamente”.

“Questo appuntamento è ormai tradizione per il litorale – dice la presidente di AVIS Pisa Barbara Boccardi – e rappresenta un vero e proprio messaggio di solidarietà e di unione. Il mare come elemento unificante e il tuffo come gesto per superare le proprie incertezze e titubanze: quelle che a volte devono essere vinte per avvicinarsi al dono del sangue che, oggi più che mai, rappresenta un concreto gesto di pace e universalità. Nel ringraziare tutti i volontari e tutte le associazioni coinvolte, invitiamo tutti – conclude Boccardi – a cogliere questa grande festa per riflettere a fondo sulla semplicità e l’importanza della donazione di sangue come gesto anonimo, volontario, gratuito e associato. Avis Pisa ha sede in Piazza Vittorio Emanuele ed è a disposizione per ogni informazione.”

