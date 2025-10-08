Pisa Half Marathon: edizione da record nel cuore di San Rossore

Written by admin• 1:16 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Oltre 3.000 iscritti e più di 800 atleti stranieri da 40 Paesi per la 19ª Pisa Half Marathon, affiancata dalla Pisa Ten, dedicata alla memoria della dottoressa Barbara Capovani. L’edizione 2025 sarà unica: per la prima volta il percorso si snoderà interamente nel Parco di San Rossore, scelta resa necessaria dalla coincidenza con le elezioni regionali.

La gara, organizzata dalla Leaning Tower Runners ASD, unisce sport e solidarietà a favore dell’Associazione per Donare la Vita Onlus. Tra i partner storici anche Cecchini Cuore Onlus, Regalami un Sorriso ETS e l’Associazione Barbara Capovani.

L’Expo sarà allestito in Piazza dei Miracoli, mentre la partenza è fissata alle 9:00 su viale delle Cascine. Il tracciato pianeggiante e immerso nella natura promette una corsa veloce e spettacolare.

“Questa manifestazione unisce sport, solidarietà e memoria”, sottolineano gli organizzatori, che ringraziano istituzioni, sponsor e volontari per aver reso possibile un evento ormai riconosciuto a livello internazionale.

Last modified: Ottobre 8, 2025