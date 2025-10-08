Docenti del Liceo Russoli esprimono sostegno agli studenti occupanti

Written by admin• 1:33 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA– Riceviamo e pubblichiamo la comunicazione dei docenti del Liceo Artistico “F. Russoli” di Pisa.

“Noi sottoscritti, docenti del Liceo Russoli, esprimiamo pieno sostegno agli studenti e alle studentesse che oggi hanno occupato l’istituto, condividendo i principi fondamentali alla base di questa iniziativa. Pur riconoscendo che l’occupazione rappresenta un gesto radicale, riteniamo che le motivazioni alla base siano tutt’altro che estemporanee. Essere nel mondo significa, anche per noi come docenti, educatori e cittadini, osservarlo con consapevolezza e responsabilità. Come sottolineato nel comunicato dei collettivi pisani, ciò che abbiamo sotto gli occhi è la totale sottovalutazione, da parte delle istituzioni politiche nazionali e internazionali, di una crisi che fin dalle sue origini ha natura umanitaria e politica. I numeri del massacro sono impressionanti e riconducono a una tragedia di proporzioni genocidarie che non può lasciare indifferente nessuno. Vogliamo inoltre ribadire che le azioni contro i volontari della Global Sumud Flotilla costituiscono una violazione del diritto internazionale, sancito e tutelato nel nostro Paese fin dai principi fondamentali della Costituzione.“

Docenti firmatari:

Andrea Alberico, Emanuela Adinolfi, Patrizia Baldacci, Antonella Baldini, Michele Barbieri, Lavinia Baroni, Monica Battaglini, Silvia Bellina, Tania Bettelli, Silvia Bianchini, Rebecca Bono, Giulia Bordino, Cristiana Bracaloni, Federica Bugini, Milène Calvetti, Stefania Cappellini, Lorenzo Carletti, Elena Casaburo, Jessika Cei, Letizia Chirumbolo, Tamara Cini, Susanna Cintellini, Lorena Conte, Gloria Corgiolu, Silvia Cossu, Alessandra Deiana, Simone Dell’Omodarme, Monica Deri, Antonio Dimida, Filomena Joseba Di Sibio, Laura Fabbri, Simona Frasciello, Francesca Ferrara, Isabella Galazzo, Giulio Gamberucci, Pietro Giudice, Beatrice Granato, Luca Grassini, Simone Graziani, Orsetta Innocenti, Grazia Leonelli, Damiana Liccardo, Mariangela Lucia Lo Faro, Lucia Longo, Laura Luperi, Linda Luperini, Sandra Lucarelli, Elisa Mannucci, Adelinda Marra, Irene Martelli, Elisa Martines, Gioia Martini, Roberto Martini, Silvia Matini, Caterina Matteoli, Valerio Mezzetti, Noemi Milanese, Donatella Morea, Barbara Morini, Valeria Napoli, Massimo Napolitano, Valentina Noccioli, Matteo Orazini, Sebastiano Ortu, Sharon Orzella, Emanuela Ricci, Michela Ruffa, Tiziana Paggetti, Cristina Pagliantini, Serena Panattoni, Antonio Pellicori, Claudia Pierotti, Rosanna Postorino, Milena Pugliese, Rita Ristori, Enrico Roverani, Nicola Sarta, Franco Salvadori, Marella Sbrana, Chiara Serani, Rosita Serpa, Giovanni Spadaro, Marco Tinivella, Silvia Tomasi, Fabrizio Veschi, Elena Viappiani, Bianca Wolkenstein.

