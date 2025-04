Written by admin• 2:25 pm• Pisa SC

Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative alla 36° giornata del Campionato Serie BKT. Questi i designati per la gara Pisa-Frosinone in programma giovedì 1 maggio (ore 15) alla Cetilar Arena

Arbitro. Davide Ghersini (Genova)

1° Assistente. Domenico Rocca (Catanzaro)

2° Assistente. Dario Garzelli (Livorno)

4° Ufficiale. Gerardo Simone Caruso (Viterbo)

Var. Luigi Nasca (Bari)

Avar. Simone Sozza (Seregno)

Last modified: Aprile 30, 2025