Mazzarri (Lista Civica Boggi Sindaco): “Interrogazione sul reticolo idrico senza risposta da 145 giorni. Inaccettabile il silenzio, si rispetti il ruolo dei consiglieri”

SAN GIULIANO TERME – A 145 giorni dalla presentazione dell’interrogazione protocollata il 28 novembre 2024 (Prot. 56163/2024), relativa all’Ordinanza Dirigenziale n. 356/2024 sulla manutenzione del reticolo idrico minore, la Consigliera comunale civica Elisabetta Mazzarri (Lista “Boggi Sindaco”) non ha ancora ricevuto alcuna risposta scritta ufficiale, in palese violazione del termine regolamentare di 30 giorni previsto per le interrogazioni a risposta scritta.

“Questo silenzio istituzionale è una mancanza grave – dichiara la Consigliera –. Non solo si disattende il regolamento comunale, ma si calpestano le prerogative dei consiglieri eletti e il diritto dei cittadini a conoscere e partecipare consapevolmente alle decisioni pubbliche. L’interrogazione affronta un tema centrale per la sicurezza del territorio: lo stato del reticolo idrico minore e la programmazione degli interventi necessari per ridurre il rischio di allagamenti e dissesti idrogeologici, in un contesto ambientale vulnerabile come quello di San Giuliano Terme. L’unica risposta informale è arrivata quasi due mesi fa, tramite una mail istituzionale inviata dall’Assessore Filippo Pancrazzi il 19 febbraio 2025, in cui si ammetteva il ritardo e si motivava con “la complessità dei temi e il carico di lavoro degli uffici”. L’assessore assicurava che la risposta sarebbe arrivata “nelle prossime settimane. Da allora, nessuna comunicazione è seguita. Ho provveduto ad un nuovo sollecito formale alla Segreteria il 17 marzo 2025, rimasto anch’esso senza esito. Il ritardo non può più essere considerato giustificabile – insiste Mazzarri –. Sono passati 145 giorni, e siamo ancora in attesa di una risposta dovuta per legge e per rispetto istituzionale”. Nel comunicato, la Consigliera rinnova la richiesta urgente di risposte scritte, tra cui: Interventi previsti e già eseguiti a seguito dell’ordinanza 356/2024, Cronoprogramma e risorse economiche per la manutenzione 2025–2029, Modalità di monitoraggio delle criticità idrogeologiche; Supporto ai cittadini e regolamentazione delle responsabilità; Stato del sistema fognario e dei lavori di separazione tra acque nere e meteoriche. Ma non è tutto. A questo grave silenzio si aggiunge l’assenza di risposta a una seconda interrogazione, protocollata il 28 gennaio 2025 (Prot. 4361/2025), relativa al servizio di trasporto extraurbano Pisa–Lucca–Pisa via Ripafratta, che presenta ancora gravi criticità per i pendolari, in particolare nei festivi. “Avevo proposto una redistribuzione delle corse che non avrebbe comportato costi aggiuntivi – ricorda Mazzarri –. A distanza di quasi tre mesi, anche in questo caso, nessun riscontro. I cittadini aspettano risposte e soluzioni, non silenzi prolungati. Per entrambe le interrogazioni, se entro sette giorni non arriveranno le risposte, presenterò formale segnalazione alla Prefetto di Pisa, per il mancato rispetto dei termini regolamentari e delle prerogative consiliari. La trasparenza amministrativa non è un optional. È un dovere verso la democrazia e verso i cittadini che rappresentiamo”, conclude Mazzarri.

