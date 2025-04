“Bruto” al Museo delle Navi Antiche di Pisa: Shakespeare rivive tra storia e teatro

Written by admin• 2:20 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Sabato 3 maggio alle ore 17.00, il Museo delle Navi Antiche di Pisa farà da suggestiva cornice a “Bruto”, spettacolo teatrale di Nicola Fano ispirato al Giulio Cesare di William Shakespeare. In scena gli attori Simon Domenico Migliorini e Ilenia Veronica Raimo, accompagnati dalle musiche dal vivo di David Dainelli. L’adattamento drammaturgico e la regia portano la firma dello stesso Migliorini.

L’evento, a ingresso gratuito su prenotazione, è promosso dal Comune di Pisa e dalla Fondazione Teatro di Pisa, in collaborazione con la direzione del Museo delle Navi Antiche e con il Festival Internazionale Teatro Romano di Volterra.

«Il dramma shakespeariano Giulio Cesare – commenta l’assessore alla cultura Filippo Bedini – con la sua forza universale, continua a parlarci oltre i secoli. Il Bruto di Nicola Fano è una rilettura intensa e attuale, che prende vita in uno dei luoghi più suggestivi della città. Portare questo spettacolo al Museo delle Navi Antiche, autentico scrigno di storia e identità cittadina, aggiunge un importante valore simbolico all’iniziativa. Un’occasione per unire teatro e patrimonio archeologico in un dialogo culturale profondo e coinvolgente».

Per prenotare i biglietti, è necessario accedere al sito www.eventbrite.it.

Last modified: Aprile 30, 2025