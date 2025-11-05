Pisa – Cremonese affidata a Marcenaro. Le altre designazioni della undicesima giornata

Written by admin• 1:32 pm• Pisa SC

PISA – Sarà il 33enne ligure Matteo Marcenaro della Sezione di Genova l‘arbitro designato a dirigere la sfida di venerdì 7 novembre alla Cetilar Arena tra Pisa e Cremonese, coadiuvato dai guardalinee Stefano Alassio della Sezione di Imperia e Dario Garzelli della Sezione di Livorno, con Kevin Bonacina della Sezione di Bergamo in veste di quarto uomo, mentre in sala VAR sarà presente Lorenzo Marco Serra della Sezione di Torino, assistito da Alessandro Prontera della Sezione di Bologna.

di Giovanni Manenti

Dopo un triennio (2014-’17) a dirigere incontri di Serie D, Marcenaro vive il successivo quadriennio in Serie C prima di entrare a far parte dei ruoli della CAN A.B a partire dalla stagione 2021-’22 pur avendo già esordito nel Torneo Cadetto il 10 maggio 2021 all’ultima giornata, arbitrando proprio Pisa-Entella conclusa con il successo dei nerazzurri per 3-2.

Il debutto nella Massima Serie avviene viceversa per Marcenaro a fine novembre 2021 con la direzione di Verona-Cagliari 0-0 e, da allora, il suo bilancio complessivo parla di 39 direzioni in A e 33 in B, avendo nel corrente Campionato di A già quattro presenze all’attivo, ovvero Juventus-Parma 2-0 alla prima giornata, Milan-Bologna 1-0 alla terza, Torino-Napoli 1-0 alla settima e Como-Verona 3-1 alla nona, tutte concluse con la vittoria dei padroni di casa.

Per quanto concerne i precedenti coi nerazzurri, oltre al citato esordio in B del Direttore di gara ligure, sono altre sei le occasioni in cui ha diretto il Pisa, le prime due in Serie C – Pisa-Cuneo 1-0 alla 24esima giornata del Campionato 2017-’18 e Carrarese-Pisa 4-1 alla 13esima giornata del successivo Torneo – e le restanti fra i Cadetti, vale a dire Pisa-Ascoli 1-1 all’11esima giornata e Pordenone-Pisa 0-1 alla 28esima giornata del Torneo 2021-’22, per poi tornare a dirigere i nerazzurri per Pisa-Como 1-1 alla 12esima giornata del Campionato 2023-’24 e quindi nella trasferta di Bari del 4 maggio 2025 in cui, nonostante la sconfitta per 0-1. il Pisa festeggia la matematica Promozione in Serie A, per un bilancio complessivo, pertanto, di 3 vittorie, due pareggi ed altrettante sconfitte.

Designazioni 11esima giornata Serie A 2025-’26:

Pisa – Cremonese– Matteo Marcenaro della Sezione di Genova

Como – Cagliari – Ivano Pezzuto della Sezione di Lecce

Lecce – Verona – Rosario Abisso della Sezione di Palermo

Juventus – Torino – Luca Zufferli della Sezione di Udine

Parma – Milan – Marco Di Bello della Sezione di Brindisi

Atalanta – Sassuolo – Valerio Crezzini della Sezione di Siena

Bologna – Napoli – Daniele Chiffi della Sezione di Padova

Genoa – Fiorentina – Marco Guida della Sezione di Torre Annunziata

Roma – Udinese – Giuseppe Collu della Sezione di Cagliari

Inter – Lazio – Gianluca Manganiello della Sezione di Pinerolo

