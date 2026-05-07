Pisa conferma la “Carta Spesa”: 170mila euro per aiutare le famiglie in difficoltà

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PISA- La Giunta comunale di Pisa ha approvato la nuova edizione della “Carta Spesa 2026”, il contributo economico destinato alle famiglie in condizioni di fragilità economica. Per il quarto anno consecutivo il Comune rinnova la misura, stanziando 170mila euro.

L’agevolazione permetterà ai beneficiari di acquistare beni alimentari di prima necessità – escluse le bevande alcoliche – presso negozi e farmacie convenzionati con il Comune.

Il contributo previsto sarà di 200 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona e di 300 euro per quelli formati da due persone. A breve verrà pubblicato il bando con modalità e termini per presentare domanda.

“Si tratta di una misura introdotta nel 2023 per sostenere soprattutto anziani e persone sole in difficoltà economica – spiega l’assessore alle politiche sociali Giovanna Bonanno –. In questi anni il Comune ha destinato oltre 380mila euro, aiutando più di 1800 beneficiari”.

Nel 2025 sono stati sostenuti 825 nuclei familiari, coprendo tutte le richieste degli aventi diritto. I beneficiari erano stati 482 nel 2023 e 513 nel 2024.

Potranno accedere al contributo i residenti nel Comune di Pisa con ISEE pari o inferiore a 15mila euro. La graduatoria sarà stilata dando priorità ai nuclei con il reddito più basso.

Last modified: Maggio 7, 2026