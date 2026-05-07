Navacchio, Asl e Aoup: “Confronto aperto con la Casa di Cura, incontro già fissato per il 25 maggio”

Written by Redazione• 4:43 pm• Pisa, Attualità, Attualità, Cascina

PISA- Riceviamo e pubblichiamo quanto riportato nel Comunicato stampa congiunto di Azienda USL Toscana nord ovest e Azienda ospedaliero universitaria pisana.

L’Azienda USL Toscana nord ovest e l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana intervengono sulla situazione della Casa di cura di Navacchio, dopo le dichiarazioni del presidente Raffaele Nannipieri che nei giorni scorsi aveva parlato del rischio di chiusura dei posti letto per le cure intermedie.

L’Asl precisa che un incontro con la struttura è già stato programmato per il prossimo 25 maggio, data comunicata alla Casa di cura già dalla fine di aprile. Sarà quella, spiegano dall’Azienda sanitaria, “la sede appropriata per affrontare e approfondire in modo costruttivo le questioni sollevate”.

L’Azienda sottolinea inoltre che il dialogo con la struttura “non è mai venuto meno” e che negli ultimi mesi si sono svolti diversi momenti di confronto durante i quali sono state valutate le richieste avanzate dalla Casa di cura, confermando l’impegno a garantire la continuità dei servizi territoriali nel rispetto delle disposizioni regionali e delle convenzioni vigenti.

Anche l’Aoup evidenzia “il valore strategico” dell’attività svolta dalla struttura di Navacchio, sia come ospedale di comunità sia per l’accoglienza dei pazienti post-acuti in dimissione dall’ospedale.

L’Azienda ospedaliero-universitaria ribadisce di aver già incontrato più volte la direzione della Casa di cura e conferma la disponibilità a valutare ulteriori iniziative condivise con Asl e struttura sanitaria “per garantire la continuità dei servizi”.

Last modified: Maggio 7, 2026