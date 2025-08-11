Pisa – Cesena live sul Canale 20 di Mediaset. Martedì riprende la preparazione a San Piero a Grado

PISA – Prende ufficialmente il via martedì la marcia di preparazione del Pisa Sporting Club verso il debutto stagionale in Coppa Italia. Dopo due giorni di meritato riposo, i nerazzurri torneranno ad allenarsi nel pomeriggio di martedì al Centro Sportivo di San Piero a Grado, dove svolgeranno l’intero programma settimanale in vista del primo impegno ufficiale.
La settimana sarà caratterizzata da una serie di sedute mattutine, previste da mercoledì a sabato, con l’aggiunta di un test amichevole in programma giovedì sera. Alle ore 19.00, allo Stadio “Melani”, il Pisa affronterà la Pistoiese in un match utile a testare schemi e condizione fisica.
Sabato, al termine dell’ultima sessione di allenamento, la squadra partirà alla volta della Romagna. Domenica sera, alle ore 20.45, il Pisa sarà infatti di scena allo Stadio “Orogel-Manuzzi” di Cesena per affrontare i padroni di casa nel match valido per il primo turno di Coppa Italia. La partita sarà trasmessa in diretta su Mediaset, Canale 20 del Digitale Terrestre.Last modified: Agosto 11, 2025