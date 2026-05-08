Elezioni Cascina. Masi (AVS) lancia il portale della trasparenza: “Ai detrattori rispondiamo con la forza dei fatti”

Written by Redazione• 12:58 pm• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Massimiliano Ghimenti, Consigliere Regionale Toscana AVS.

Un sito per raccontare il lavoro svolto, rendere accessibili dati e progetti e creare un filo diretto con i cittadini. È online cristianomasi.it, il nuovo portale lanciato da Cristiano Masi, vicesindaco uscente e capolista di Alleanza Verdi e Sinistra alle elezioni amministrative di Cascina.

Il sito raccoglie interventi, opere pubbliche e progetti realizzati negli ultimi cinque anni durante il mandato di Masi come assessore ai lavori pubblici, attraverso mappe, numeri e schede dedicate ai singoli cantieri.

“Ho sempre pensato che amministrare significhi prima di tutto assumersi una responsabilità verso la propria comunità – spiega Masi –. Per questo abbiamo scelto di mettere online in modo chiaro e consultabile il lavoro svolto in questi anni. Crediamo che rendicontare ciò che è stato fatto sia un dovere verso i cittadini”.

Il portale ripercorre gli interventi realizzati sul territorio comunale: dalla manutenzione delle strade alla riqualificazione di spazi pubblici e aree verdi, fino al recupero di luoghi e strutture cittadine.

Secondo Masi, il sito vuole essere non soltanto un archivio dei lavori svolti, ma anche uno strumento di confronto durante la campagna elettorale. “Il nostro metodo di lavoro è sempre stato basato sull’ascolto e sul gioco di squadra, valori che porto con me dalle esperienze nel sociale e nello sport”, aggiunge.

A sostenere l’iniziativa anche Massimiliano Ghimenti, consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, che definisce il progetto “un esempio concreto di amministrazione trasparente e vicina ai cittadini”.

Il sito sarà aggiornato progressivamente nel corso della campagna elettorale con nuovi contenuti e approfondimenti dedicati ai quartieri e alle frazioni del territorio comunale.

FOTO TRATTA DALLA PAGINA FACEBOOK.

Last modified: Maggio 8, 2026