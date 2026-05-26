Pisa celebra il 178° anniversario della Battaglia di Curtatone e Montanara

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PISA – Giovedì 28 maggio Pisa celebrerà il 178° anniversario della Battaglia di Curtatone e Montanara, episodio simbolo del Risorgimento italiano avvenuto il 29 maggio 1848, con una giornata di iniziative promosse dall’Università di Pisa.

Le commemorazioni prenderanno il via alle ore 9.45 al Camposanto Monumentale di Piazza dei Miracoli con la commemorazione dei caduti del Battaglione Universitario Toscano e i saluti istituzionali. Interverranno, tra gli altri, il rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi, il presidente della Provincia di Mantova Carlo Bottani, l’assessore del Comune di Pisa Paolo Pesciatini e l’assessore del Comune di Pontedera Alessandro Puccinelli.

Alle 10.45 le celebrazioni si sposteranno nel cortile del Palazzo della Sapienza per la deposizione delle corone ai caduti della battaglia.

Alle ore 11, nell’Aula Magna Nuova della Sapienza, sarà presentata la rete culturale nazionale MUDRI – Museo Diffuso del Risorgimento – insieme alle attività progettuali in corso. Previsti anche gli interventi degli studenti del liceo “G. Carducci” di Pisa, che racconteranno un percorso didattico dedicato ai luoghi delle guerre d’indipendenza.

Nel corso della mattinata si terranno inoltre gli interventi dedicati al contributo di Livorno alla battaglia e alle iniziative culturali della Domus Mazziniana, oltre a una selezione di canti risorgimentali eseguiti dal Coro dell’Università di Pisa diretto da Stefano Barandoni.

Le iniziative proseguiranno nel pomeriggio alla Domus Mazziniana con l’esposizione straordinaria dell’opera “La battaglia di Curtatone e Montanara” del pittore Giuliano Giuggioli, visitabile fino al 2 giugno 2026, e con incontri dedicati a storia, cultura e cittadinanza.

L’organizzazione della giornata è curata dal Comitato scientifico per la commemorazione della Battaglia di Curtatone e Montanara, dal CIDIC dell’Università di Pisa e dall’Istituto Domus Mazziniana.

FOTO TRATTA DAL SITO UNIPI.

Last modified: Maggio 26, 2026