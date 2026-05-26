Written by Maggio 26, 2026 10:56 am Pisa, Cronaca

Chianni, ragazzo trafitto a una gamba dalla ringhiera: trasferito con Pegaso al Meyer

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PISA- Intervento dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio di lunedì 25 maggio a Chianni per soccorrere un ragazzo rimasto ferito dopo un incidente avvenuto in via Berlinguer.

L’allarme è scattato alle 17.56. Per cause in corso di accertamento, il giovane si è trafitto un polpaccio con una delle lance della ringhiera perimetrale di un’abitazione.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta utilizzando cesoie idrauliche per tagliare alcune parti della recinzione e liberare il ragazzo, poi affidato al personale sanitario del 118.

Il ferito è stato successivamente trasportato con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Meyer di Firenze.

Il personale dei Vigili del Fuoco del comando di Firenze ha inoltre proseguito l’intervento presso l’ospedale Meyer, supportando i medici qualora fosse stato necessario l’utilizzo di attrezzature specialistiche.

Sul posto anche le forze dell’ordine.

Last modified: Maggio 26, 2026
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