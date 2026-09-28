Pisa Book Festival, quattro autori del giallo e del thriller alla Torre Guelfa

Written by Redazione• 1:56 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Dalle indagini di un ricercatore del CNR di Pisa ai misteri legati a un dipinto attribuito a Modigliani: la casa editrice napoletana Homo Scrivens porta al Pisa Book Festival quattro romanzi tra giallo e thriller. L’incontro con gli autori è in programma domenica 4 ottobre alle 16 alla Torre Guelfa. Durante il festival, dal 2 al 4 ottobre, la casa editrice sarà presente agli Arsenali Repubblicani, stand 40.

Tra i protagonisti dell’incontro c’è Fabrizio Falchi, ricercatore del CNR di Pisa al suo esordio letterario con Polvere di gesso: il romanzo segue un esperto di intelligenza artificiale che indaga sulla morte di una collega specializzata in mondi virtuali. Valeria Sara Papini, avvocata pisana, presenterà Il profumo di garofano rosso, nuova indagine di Anna Donati, avviata dal ritrovamento di un dipinto nella tomba del bisnonno della protagonista.

Con La casa delle bambole rotte, Emanuele Faconti racconta invece la vicenda di un professore di filosofia che, appena arrivato a Viareggio, finisce al centro di pesanti sospetti. Completa il gruppo Armando Guarino con La firma del samurai, il nuovo thriller della serie dedicata all’ispettore Corrado Rota e alla psicologa Susy Scala, impegnati in indagini tra Milano e Napoli.

Last modified: Settembre 28, 2026