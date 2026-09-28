Cascina, la Città del Teatro apre le porte: corsi, nuova stagione e concerto gratuito

Written by Redazione• 2:03 pm• Cascina, Cultura, Eventi/Spettacolo

CASCINA – Giovedì 1° ottobre la Città del Teatro di Cascina presenta al pubblico le attività dell’Accademia Sipario e il cartellone 2026-2027. L’ingresso è libero.

Dalle 16.30 alle 19 l’Open Day permetterà di incontrare i formatori e scoprire i percorsi per bambini, ragazzi e adulti: teatro dai 5 anni, canto corale, scrittura drammaturgica, masterclass e incontri con gli artisti.

Alle 19 sarà presentata la nuova stagione teatrale. La serata proseguirà con un aperitivo offerto ai presenti e il concerto gratuito di Betta & Luti: la voce di Elisabetta Maulo e la chitarra di Roberto Luti accompagneranno il pubblico tra le sonorità del blues di New Orleans e del Mississippi.

L’appuntamento è in via Tosco Romagnola 656. Per informazioni: 050 744400, biglietteria@lacittadelteatro.it.

Last modified: Settembre 28, 2026