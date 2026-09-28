Alfea Cinematografica protagonista a Geo con un documentario dedicato ai borghi della Valleriana

Written by Redazione• 1:11 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Il film dal titolo “L’Arte di Vivere il Tempo”, con la regia di Stefano Nannipieri, andrà in onda oggi su RAI 3 all’interno del programma televisivo che ha al centro natura e ambiente

PISA – Un viaggio nella Valleriana, che non è solo un omaggio al passato, ma un invito a un futuro più consapevole dove il tempo torna ad avere valore e significato. L’Arte di Vivere il Tempo, documentario prodotto da Alfea Cinematografica, con la regia di Stefano Nannipieri, celebra il legame profondo tra uomo, natura e tradizione nei borghi della Valleriana, in Toscana.

Il film, che sarà trasmesso oggi su RAI 3 in una puntata di Geo, racconta le vite di agricoltori, artigiani e pastori che hanno scelto di vivere in armonia con le stagioni e il territorio in un’epoca dominata dalla frenesia e dalla perdita di contatto con i ritmi naturali. Seguiamo Stefano e la sua famiglia nella cura del gregge e nella gestione di un agriturismo che promuove un’economia sostenibile, Piercarlo nella coltivazione del pregiato Fagiolo di Sorana IGP, Marco nella secolare arte della lavorazione della pietra serena e Mauro, artigiano del rame, che tramanda il sapere antico del rame stagnato. Attraverso il ciclo naturale delle stagioni, il documentario mostra la raccolta delle castagne, la festa dell’Eremo di Sant’Anna, il simposio di scultura e le sagre locali, componendo un affresco corale di un territorio che resiste e si rinnova.

Last modified: Settembre 28, 2026