Pisa, alla libreria Erasmus la presentazione del nuovo romanzo di Silvia Conforti “Anch’io potrò volare”

PISA – Sarà presentato sabato 13 dicembre alle ore 17.30 alla libreria Erasmus di Pisa (piazza Cavallotti) il nuovo romanzo di Silvia Conforti, Anch’io potrò volare. L’autrice dialogherà con Barbara Idda.

Frutto di un accurato lavoro di ricerca storica, il libro ricostruisce con efficacia l’Italia dei primi decenni del Novecento attraverso la storia vera di due sorelline rimaste orfane in giovane età. Il loro legame diventa il filo conduttore di un racconto che attraversa la Grande Guerra, l’epidemia di Spagnola e l’ascesa del fascismo. Il volume include anche fotografie d’epoca che documentano i fatti narrati.

Con uno stile essenziale e diretto, Conforti sceglie di raccontare gli eventi così come sono accaduti, evitando enfasi eccessive ma restituendo con autenticità il mondo interiore dei protagonisti. La narrazione, pur misurata, trasmette con intensità emozioni, paure e speranze di una generazione travolta dalla Storia.

Silvia Conforti, livornese, è autrice delle raccolte di racconti Le pietre in tasca e Ruggine a colazione, e dei romanzi Il figlio del terremoto e Veleni, amori, animali e altre calamità. Le sue opere hanno ottenuto premi e riconoscimenti in concorsi letterari nazionali e internazionali.

L’incontro sarà un’occasione per approfondire il romanzo e per condividere memorie, riflessioni ed emozioni legate a un periodo storico che continua a parlare al presente.

