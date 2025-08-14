Pisa, 100mila euro per il nuovo Skate Park: lavori al via entro il 2025

Written by admin• 11:16 am• Pisa, Attualità

PISA- Il Comune di Pisa punta sulla riqualificazione e sull’accessibilità degli impianti sportivi cittadini: affidata la progettazione per l’ampliamento dello Skate Park di via De Ruggiero, investimento da 100 mila euro. L’obiettivo è rendere la struttura, oggi di livello medio-alto, adatta anche a principianti e neofiti, introducendo miglioramenti nati dal confronto con gli utenti abituali e da un’analisi tecnica con aziende specializzate. I lavori partiranno entro dicembre 2025 e si concluderanno nella primavera 2026.

«Vogliamo spazi sportivi pubblici, diffusi e di qualità – spiega l’assessore allo sport Frida Scarpa – che rispondano alle esigenze di tutta la comunità. Come dimostrano gli interventi al Parco Europa, sul Litorale e a Calambrone, lo sport è un valore sociale: luoghi come lo Skate Park sono presìdi di aggregazione e inclusione. Le migliorie previste nascono dall’ascolto di chi vive ogni giorno questa struttura».

Il progetto prevede rampe più accessibili ai principianti, una superficie in cemento migliorata per garantire aderenza e fluidità nelle manovre, oltre a interventi per il comfort: una fontanella e una zona d’ombra coperta per offrire ristoro durante le giornate più calde.

