Fabrizio Moro a Marina di Pisa: tappa speciale del tour per i 25 anni di carriera

Written by admin• 10:51 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- Dopo il successo con oltre 4 mila spettatori per Rose Villain in piazza Viviani e le serate a Tirrenia con Raf e Le Vibrazioni, la rassegna estiva “Marenia NonSoloMare 2025” – organizzata dal Comune di Pisa con Pisamo – prosegue sabato 16 agosto alle 21.30 in piazza Viviani con Fabrizio Moro. Il cantautore romano porterà sul litorale una tappa speciale del tour celebrativo per i suoi 25 anni di carriera, ripercorrendo successi come Pensa, Portami via, Non mi avete fatto niente e Sei tu, accompagnato da una band d’eccezione.

Il 23 agosto, alle 23.00, il Lungomare di Marina di Pisa ospiterà invece lo spettacolo pirotecnico, atteso appuntamento che illuminerà la notte estiva.

Il programma di Marenia propone anche altre serate a tema: 80th Party (14 agosto) e Rememories 90 (15 agosto), oltre a numerose iniziative realizzate insieme alle associazioni del territorio. Il calendario completo è disponibile su www.mareniaestate.it.

La rassegna, promossa dall’assessorato al turismo del Comune di Pisa con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e il coinvolgimento di Confcommercio Pisa, Confesercenti Pisa, Pro Loco del Litorale Pisano, Teatrino del Sole ed Eliopoli, mira ad animare il litorale pisano nei mesi estivi, offrendo eventi gratuiti e accessibili a tutti per valorizzare l’offerta turistica e culturale della zona.

Last modified: Agosto 14, 2025