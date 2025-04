Grande successo per l’evento benefico del Corpo Guardie di Città all’Ippodromo di San Rossore

Written by admin• 7:54 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa, Sport

PISA – Nel cuore di Pisa, all’Ippodromo di San Rossore, dove il senso di comunità è ancora un valore autentico, viene portata avanti da 19 anni un’iniziativa capace di unire sport e solidarietà: il Premio Ippico Corpo Guardie di Città , l’unica corsa al galoppo della storia dell’Ippica in Italia (dal 1932) ad aver ottenuto e a mantenere ogni anno il patrocinio dello Stato (attraverso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) , quello della Regione Toscana, della Provincia di Pisa e del Comune di Pisa perché è ritenuta una iniziativa di valenza nazionale, di alto e indiscutibile rilievo e di grande interesse pubblico per le sue finalità benefiche/solidali.



Corpo Guardie di Città ha sempre creduto nel concetto di responsabilità sociale d’impresa e si è sempre impegnato in attività di beneficenza e solidarietà per contribuire a migliorare la qualità della vita locale, sostenendo progetti concreti con un approccio che crea un circolo virtuoso in cui questi investimenti sociali generano benessere e stabilità. L’evento benefico, che viene organizzato ogni anno all’Ippodromo pisano di San Rossore, è un’importante occasione per raccogliere fondi a favore di cause meritevoli che racchiudono i quattro principi fondamentali della Convenzione sui diritti dell’infanzia, approvata dall’ONU il 20 novembre 1989 :

Salvaguardia del benessere: in tutte le decisioni che possono influenzare i minori (sia a livello familiare sia statale), deve prevalere l’interesse superiore del bambino

Diritto alla vita e allo sviluppo: ogni bambino deve avere accesso all’assistenza sanitaria e all’istruzione ed essere protetto da abusi e sfruttamento

Ascolto e partecipazione: il bambino deve poter esprimere le proprie opinioni ed essere ascoltato, ricevere informazioni adeguate alla sua età ed essere coinvolto nelle decisioni che lo riguardano. La manifestazione solidale dello scorso 17 Aprile non solo ha offerto un momento di svago, ma anche l’opportunità di ispirare la partecipazione e il sostegno a progetti che fanno la differenza, diventando un significativo momento di riflessione

sull’importanza della solidarietà e di ringraziamento per tutti coloro che contribuiscono al benessere della società. Tutte le donazioni raccolte ( € 3.500,00 ) con la vendita dei biglietti della lotteria di beneficenza e le iscrizioni al torneo benefico di burraco sono state devolute interamente a:

“ONLUS LA CITTA’ DEI BAMBINI di Padre Ernesto Saksida” per sostenere la MISSIONE SALESIANA – CIDADE DOM BOSCO – che ogni giorno assiste, nutre, educa, istruisce e cura più di 2000 bambini bisognosi delle favelas di Corumbà (Brasile), proteggendoli dalla diffusione di torture e abusi di ogni genere

“GMA (Gruppo Missioni Africa) ONLUS”, che si rivolge a favore di minori poveri e comunque vulnerabili dell’Eritrea e dell’Etiopia, impegnandosi a diffondere una cultura di solidarietà, giustizia, pace, servizio e promozione sociale verso popolazioni svantaggiate, per un cammino di autosviluppo

“Fondazione Stella Maris”, punto di riferimento nazionale e internazionale per la diagnosi, la terapia, lam riabilitazione e la ricerca, che persegue l’ammodernamento e la riqualificazione di tutte le sue strutture, in particolare quella che sorgerà nell’area di Cisanello a Pisa : nuovo ospedale che mira a migliorare la qualità dell’accoglienza, a sviluppare la ricerca e il rinnovamento tecnologico per prendersi cura in modo continuamente innovativo e completo dei bambini e degli adolescenti con disturbi neuropsichiatrici

Fondazione Meyer che supporta l’attività dell’Ospedale dei bambini che si trova a Firenze, un’eccellenza sanitaria, nonché un punto di riferimento per la pediatria nazionale ed europea per la ricerca tecnico-scientifica, per le metodologie innovative di cura e per l’accoglienza del bambino

Fondazione AIRC che da 60 anni promuove e finanzia la ricerca scientifica nel campo della cura e dello studio dei tumori per rendere il cancro sempre più curabile, progredendo sui progressi della ricerca scientifica, sulle terapie disponibili e sulle modalità per prevenire l’insorgere della malattia anche nei bambini.

Mariano Bizzarri Ollandini, Presidente del Corpo Guardie di Città, durante l’evento benefico ha dichiarato ai partecipanti: “Guardiamo al futuro con la consapevolezza che ogni piccolo gesto può fare la differenza. Il nostro impegno verso la beneficenza e la responsabilità sociale d’impresa continuerà a essere una priorità, con l’obiettivo di creare un impatto

positivo e duraturo nel nostro territorio. Invitiamo altre aziende a seguire il nostro esempio, riconoscendo che il vero successo non si misura solo in termini economici, ma anche attraverso il contributo al benessere della comunità pertanto noi del Corpo Guardie di Città continueremo a sostenere con passione le cause che ci stanno a cuore, certi che insieme possiamo costruire un futuro migliore per tutti, partendo dai bambini che rappresentano gli adulti di domani”.

L’evento benefico che organizza ogni anno il Corpo Guardie di Città rappresenta quindi un’importante opportunità per raccogliere fondi e supportare cause meritorie, offrendo un’occasione per divertirsi, socializzare e mostrare gratitudine verso chi si dedica al bene comune, sottolineando anche l’importanza della collaborazione e del reciproco sostegno ed evidenziando come sport e gioco possano essere strumenti efficaci per promuovere il bene.

Last modified: Aprile 24, 2025