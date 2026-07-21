Accordo di Stelle, le informazioni per il pubblico: platea aperta dalle 18:30

In vista di “Accordo di Stelle”, lo spettacolo che venerdì 24 luglio 2026 alle ore 21:30 intreccerà danza, musica e luci ai piedi della Torre, l’Opera della Primaziale Pisana comunica le informazioni utili per il pubblico che desidera partecipare alla serata.
L’ingresso è libero senza biglietto, con posti a sedere disponibili fino a esaurimento della capienza. Non è prevista la prenotazione. L’accesso alla platea sarà consentito a partire dalle ore 18:30 da via del Duomo. Dalle ore 17 l’accesso a Piazza del Duomo dal lato di via Cardinal Maffi sarà invece chiuso sia in entrata sia in uscita. Per consentire a un numero maggiore di persone di seguire lo spettacolo, saranno inoltre installati due maxischermi lungo via del Duomo.
Per l’occasione la Torre chiuderà anticipatamente e sarà illuminata, diventando la scenografica cornice della serata. Sul palco si esibirà l’Ensemble Symphony Orchestra, diretta da Giacomo Loprieno, con un programma dedicato alle musiche di Ennio Morricone, Nino Rota e Nicola Piovani. Ospiti della serata Roberto Bolle, Giovanni Allevi e Melissa Hamilton. Conduce Micaela Palmieri.
Lo spettacolo è prodotto dall’Opera della Primaziale Pisana.
Monumenti aperti gratuitamente
La serata sarà accompagnata dall’apertura gratuita dei monumenti della Piazza del Duomo, visitabili dalle 20:30 alle 23:00. L’accesso a Battistero, Camposanto, Museo dell’Opera del Duomo e Museo delle Sinopie è previsto su prenotazione attraverso il sito www.scopripisa.it/calendario-eventi/ . La Cattedrale resterà visitabile senza prenotazione, con ingressi contingentati.
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