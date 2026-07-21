Written by Luglio 21, 2026 11:09 am Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Accordo di Stelle, le informazioni per il pubblico: platea aperta dalle 18:30

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In vista di “Accordo di Stelle”, lo spettacolo che venerdì 24 luglio 2026 alle ore 21:30 intreccerà danza, musica e luci ai piedi della Torre, l’Opera della Primaziale Pisana comunica le informazioni utili per il pubblico che desidera partecipare alla serata.

L’ingresso è libero senza biglietto, con posti a sedere disponibili fino a esaurimento della capienza. Non è prevista la prenotazione. L’accesso alla platea sarà consentito a partire dalle ore 18:30 da via del Duomo. Dalle ore 17 l’accesso a Piazza del Duomo dal lato di via Cardinal Maffi sarà invece chiuso sia in entrata sia in uscita. Per consentire a un numero maggiore di persone di seguire lo spettacolo, saranno inoltre installati due maxischermi lungo via del Duomo.

OnDance | Accendiamo la Danza! 2022 Final Show Castello Sforzesco Milano 1. Danze Ucraine | Gopak | 4’15’’ Coreografia: Fyodor Lopukhov Musica: Aram Khachaturian, Vasily Solovyov-Sedoi Artisti: Accademia Ucraina di Balletto Roberto parla di Ondance, del progetto Workshop e lancia l’inizio dello Show 2. Workshop | Red Moon | 4’00’’ Coreografia: Stefania Ballone Musica: Taketo Gohara Artisti: i Ragazzi del WorkShop di OnDance 22 3. Hip Hop Coreografia: Sheba Musica: Artisti: Sheba, Momo 4. Tip Tap+Danza Classica | Rialto Ripples Coreografia: Massimiliano Volpini, Ilaria Suss Musica: George Gershwin Artisti: Maria Celeste Losa, Ilaria Suss 5. | Caravaggio | 7’00’’ Coreografia: Mauro Bigonzetti Musica: Bruno Moretti, da Claudio Monteverdi Artisti: Nicoletta Manni, Roberto Bolle 6. ‘Popping Coreografia: Shorty Musica: Artisti: Shorty 7. Kataklò | Between Us | 5’00’’ Coreografia: Giulia Staccioli Musica: effetti sonori + Drum also waltzes di Max Roach Artisti: Kataklò Video presentazione Ondance 2022, intervento di Roberto per ringraziare gli Sponsor 8. WorkShop | Steam Heat | 3’10’’ Coreografia: Brian Bullard Musica: Jerry Ross, Richard Adler Artisti: i Ragazzi del WorkShop di OnDance 22 9. | Passo a Due da Cantata | 5’09’’ Coreografia: Mauro Bigonzetti Musica: Amerigo Ciervo Artisti: Antonella Albano, Roberto Bolle 10. Danze Irlandesi | Reel Around The Sun | 3’40’’ Coreografia: Perla Davide Musica: Bill Whelan Artisti: Gens d’Ys Accademia 11. Michele Esposito | Strenght Of A Thousand Man | 1’19’’ Coreografia: Alessandra Celentano Musica: Two Steps from Hell Artisti: Michele Esposito Roberto saluta Michele, introduce Giulia e presenta Saturnino 12. WorkShop | Preludio Coreografia: Massimiliano Volpini Musica: Johann Sebastian Bach arrangiamento Saturnino Artisti: Roberto Bolle, i Ragazzi del WorkShop di OnDance 22 13. Saturnino + Roberto 14. Break Dance+Modern | Tourner Dans Le Vide Coreografia:

Per l’occasione la Torre chiuderà anticipatamente e sarà illuminata, diventando la scenografica cornice della serata. Sul palco si esibirà l’Ensemble Symphony Orchestra, diretta da Giacomo Loprieno, con un programma dedicato alle musiche di Ennio Morricone, Nino Rota e Nicola Piovani. Ospiti della serata Roberto Bolle, Giovanni Allevi e Melissa Hamilton. Conduce Micaela Palmieri.

Lo spettacolo è prodotto dall’Opera della Primaziale Pisana.

Monumenti aperti gratuitamente

La serata sarà accompagnata dall’apertura gratuita dei monumenti della Piazza del Duomo, visitabili dalle 20:30 alle 23:00. L’accesso a Battistero, Camposanto, Museo dell’Opera del Duomo e Museo delle Sinopie è previsto su prenotazione attraverso il sito www.scopripisa.it/calendario-eventi/ . La Cattedrale resterà visitabile senza prenotazione, con ingressi contingentati.

Last modified: Luglio 21, 2026
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