La palestra della nuova scuola media “G. Pisano” a disposizione di società e associazioni sportive

Written by Redazione• 11:52 am• Calci, Attualità

Pubblicato il Bando per l’anno sportivo 2026/2027, domande da presentare entro il 28 Agosto 2026

CALCI – Il Comune di Calci ha pubblicato il Bando per la concessione in uso, per l’anno sportivo 2026/2027, della palestra della Scuola Secondaria di Primo Grado “Giunta Pisano”, situata in piazzale Piero Angela 1.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare gli spazi scolastici come luoghi dedicati alla promozione dell’attività sportiva, del benessere e dell’aggregazione sociale, mettendo a disposizione delle realtà del territorio, in orario extrascolastico, una struttura idonea allo svolgimento di attività motorie.

“Grazie al lavoro degli uffici e alla collaborazione della dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo Ilaria Alpi – sottolinea la sindaca Valentina Ricotta -, risuciamo a mettere a disposizine un altro spazio della nuova scuola media, sin dall’inizio pensata sia per accoglierire gli studenti e le stdentesse sia come luogo aperto al territorio e, come nel caso di questo bando, per favorire quelle realtà sportive che hanno necessità di ulteriori spazi dove svolgere le proprie attività”.

Possono presentare domanda le società e le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva regolarmente costituiti e iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, nonché le associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Le domande devono essere presentate entro le ore 12:00 di venerdì 28 Agosto 2026, esclusivamente utilizzando il modulo allegato al bando. La concessione riguarderà il periodo compreso tra l’inizio dell’anno scolastico e il 30 Giugno 2027. Gli spazi saranno disponibili, compatibilmente con le attività didattiche, dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 22:00 e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 22:00.

Qualora le richieste risultassero superiori agli spazi disponibili, gli uffici comunali procederanno all’assegnazione sulla base dei criteri previsti dal Bando, ossia privilegiando le associazioni con sede nel Comune di Calci, le attività che nella precedente stagione sportiva non disponevano di spazi sul territorio comunale e le iniziative rivolte a persone con disabilità o in condizioni di fragilità.

L’amministrazione comunale invita tutte le associazioni interessate a prendere visione del bando completo e della relativa modulistica, verificando attentamente i requisiti richiesti e gli adempimenti previsti per la concessione degli spazi.

Per informazioni è possibile contattare il Settore Amministrativo e Servizi al Cittadino. Il testo integrale del Bando, il modulo per presentare domanda e la bozza della convenzione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Calci.

Last modified: Luglio 21, 2026