Written by Luglio 21, 2026 12:34 pm Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Raccolta di occhiali usati dalla Parrocchia di San Biagio alla Bolivia

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PISA – Da Pisa San Biagio alla Bolivia, con amore la parrocchia di San Biagio in Cisanello raccoglie anche quest’anno occhiali usati per la missione francescana del Chaco boliviano.

Due medici specialisti pisani a fine luglio partiranno per un soggiorno di solidarietà e porteranno, come l’anno scorso, ogni genere di aiuto per quelle popolazioni particolarmente segnate da povertà di beni e di diritti, offrendo quindi supporto, amicizia, cure specialistiche altrimenti non disponibili e solidarietà concreta.

La parrocchia di San Biagio, nell’ambito delle molte iniziative della caritas parrocchiale, raccoglie in particolare occhiali usati (per bambini, per ragazzi, da sole e per presbiti), già diversi scatoloni di occhiali sono stati portati in chiesa (si possono lasciare nel cesto della solidarietà all’ingresso della chiesa, prima o dopo la Messa festiva ore 10,30 e feriale ore 18, fino al 26 luglio)

E’ un dispositivo medico che è molto richiesto vista la particolare carenza di strutture e operatori in quella zona e sarà dispensato da personale sanitario e medico nel mese di agosto.

Un gesto sicuramente importante che sottolineamo con grande piacere

Last modified: Luglio 21, 2026
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