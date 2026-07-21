Written by Luglio 21, 2026 11:37 am Pisa, Attualità, Cultura

Il professor Gaiffi dell’Università di Pisa racconta lo studio della matematica nella Guida del Corriere della Sera 

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PISA – Per la Guida alla scelta dell’Università 2026/2027 promossa dal Corriere della Sera, il professor Giovanni Gaiffi, direttore del Dipartimento di Matematica dell’Università di Pisa, accompagna le future studentesse e i futuri studenti alla scoperta del corso di laurea in Matematica.   

Lo studio della matematica è raccontato come un percorso di crescita intellettuale che richiede curiosità, rigore e creatività, in cui si impara a confrontarsi con idee e strumenti nuovi.  

Una disciplina che accanto alla dimensione teorica ha un aspetto molto concreto. Quello della matematica, sottolinea Gaiffi,  “è il linguaggio con cui sono scritti i modelli della nostra realtà, dalle previsioni del tempo agli algoritmi finanziari, fino alle nuove frontiere della tecnologia. In questo senso la matematica offre una chiave di lettura rigorosa e profonda per interpretare il mondo che ci circonda”.  

Lo studio della matematica, inoltre, è un percorso con prospettive occupazionali eccellenti, con tassi di inserimento lavorativo vicini al 100%. Oltre alle strade tradizionali della ricerca e dell’insegnamento, c’è una fortissima richiesta da parte del mondo aziendale e tecnologico. I matematici lavorano per esempio nella sicurezza informatica, nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, nell’analisi dei dati, nella finanza e nella logistica”.  

Il video si chiude con una riflessione sul significato più ampio dello studio della matematica che, sottolinea il professor Gaiffi, insegna “il valore del rigore e dell’onestà intellettuale. Ho imparato anche il valore del confronto con gli altri. Infatti, il cammino degli studi in matematica è un cammino da percorrere insieme. I problemi più complessi si risolvono solo attraverso il confronto e la condivisione delle idee”. 

Last modified: Luglio 21, 2026
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