“Picchiamoci”, la satira di Arianna Porcelli Safonov contro la violenza

CASCINA – Martedì 25 novembre alle ore 21, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, La Città del Teatro di Cascina ospita Arianna Porcelli Safonov con Picchiamoci, il suo nuovo spettacolo satirico dedicato al tema della violenza.

Con il suo stile pungente e corrosivo, l’autrice porta in scena un monologo che affronta la violenza in tutte le sue forme: non soltanto quella contro le donne – troppo spesso confinata a “questione di genere” – ma la violenza come linguaggio trasversale, antico e universale. Una lente che mette in relazione uomini e donne, bambini, persone migranti, animali: vittime diverse di un’unica matrice.

“La violenza sulle donne non è un problema delle donne, ma dell’umanità”, scrive Porcelli Safonov. Picchiamoci diventa così un ring verbale dove l’ironia apre spazi di consapevolezza: un racconto fatto di stoccate comiche e riflessioni taglienti, che tenta di trovare – tra un colpo e una risata – un terreno comune da cui ripartire.

Con questa nuova produzione, Arianna Porcelli Safonov conferma la sua voce unica nel panorama contemporaneo: satira intelligente, sensibilità critica e impegno civile si fondono in un linguaggio teatrale capace di far pensare mentre fa ridere.

Martedì 25 novembre, ore 21.00

La Città del Teatro – Cascina (PI)

Info: 050 744400 – biglietteria@lacittadelteatro.it

Prevendite: in teatro e su Ticketone

